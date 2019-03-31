rjkz написав:

airmax78 написав: Итальянский же от 1500 только сама плитка. Не верю, что наливной пол дороже 2000 за метр. Нах он тогда вообще нужен? Итальянский же от 1500 только сама плитка. Не верю, что наливной пол дороже 2000 за метр. Нах он тогда вообще нужен?

Я-же говорил, что Вам это лучше не знать, чтобы не травмировать корону.Российский намного дешевле, но г.но редкое, просто белый немецкий пол, в зависимости от слоя, эпоксид или полиуретан, какой эпоксид или полиуретан, какого цвета - дороже.Белый-же с эффектом, скажем мрамора да еще и с чипсами - еще дороже.Плюсы - сразу и покрытие и гидроизоляция, сумасшедшая износоустойчмвость, бесшовность (представьте себе любой конфигурации и размера помещение без единого стыка/шва или перехода), высочайшая химстойкость, возможность создавать рисунки, интарсии и тп.В общем, классная штука во всех отношениях кроме одного - экстремальная вредность во время проведения работ, но, лучших европейских производителей, безопасность после полимеризации. Еще сильно зависит от площади помещения и размера тары поставки - если Вам надо сделать сверх кратной тары объем, то все равно надо братьполностью комплект - а он дорогой.И, кстати, насчет "итальянского" керамогранита -Вам лучше не знать сколько он стоит в закупке в Италии и почему отпускная цена для рынка Украины намного ниже "точнотакого-же" для Германии.ЗЫ: Кстати, Макс, как там Ваш лендлорд - словил Вас? Ибо в Ылитном АППСе ценник на 2к уже начал налезать на вашу сталинку. Обрадуйте нас Вашими талантами спускать рвачей-лендлордов на землю.