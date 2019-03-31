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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1558155915601561

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 51
Виросли більш як на 50%
14%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
39%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:28

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Сегодня было 37 градусов в тени!!! И куда оппозиция смотрит?! :mrgreen: ) холодильник потек, продукты пропали, кондер не включишь, душ не примешь....и тут начинается обратный процесс - арендатор начинает бегать за лендлордом...после работы...голодный...потный после маршрутки или метро...еще и с тюком продуктов, а там и гребешки размораживаются и пиво нагревается. "такова селяви, понимаете-ли" (с)

Я, когда он меня вот так через дверь стыдить начинает за то, что я задержал оплату на 3 месяца - я ему всегда рассказываю о том, как после развала СССР на предприятиях людям годами зарплату не платили, а они все равно ходили на работу.
Действует. Уходит.

Какой нетерпеливый лендлорд.
Вы все время не успеваете ему рассказать самое интересное - как потом предприятия эти самые приватизировали все, кому не лень.
Ну впрочем, он сам виноват... надеюсь Вы с нотариусом уже все обговорили?
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:30

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Сегодня было 37 градусов в тени!!! И куда оппозиция смотрит?! :mrgreen: ) холодильник потек, продукты пропали, кондер не включишь, душ не примешь....и тут начинается обратный процесс - арендатор начинает бегать за лендлордом...после работы...голодный...потный после маршрутки или метро...еще и с тюком продуктов, а там и гребешки размораживаются и пиво нагревается. "такова селяви, понимаете-ли" (с)

Я, когда он меня вот так через дверь стыдить начинает за то, что я задержал оплату на 3 месяца - я ему всегда рассказываю о том, как после развала СССР на предприятиях людям годами зарплату не платили, а они все равно ходили на работу.
Действует. Уходит.


Максим, не останавливайтесь на этом - пусть ОН Вам платит. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:45

  Долярчик написав:... що, хіба важко з такої зробити ДВІ окремих студії і по окремому с/в на кожну?
можно, и сдаваться будет быстро всегда.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:46

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Сегодня было 37 градусов в тени!!! И куда оппозиция смотрит?! :mrgreen: ) холодильник потек, продукты пропали, кондер не включишь, душ не примешь....и тут начинается обратный процесс - арендатор начинает бегать за лендлордом...после работы...голодный...потный после маршрутки или метро...еще и с тюком продуктов, а там и гребешки размораживаются и пиво нагревается. "такова селяви, понимаете-ли" (с)

Я, когда он меня вот так через дверь стыдить начинает за то, что я задержал оплату на 3 месяца - я ему всегда рассказываю о том, как после развала СССР на предприятиях людям годами зарплату не платили, а они все равно ходили на работу.
Действует. Уходит.


Максим, не останавливайтесь на этом - пусть ОН Вам платит. :mrgreen:

Я всем действующим и потенциальным арендодателям очень рекомендую этот фильм посмотреть. Доллярчик, тебе в первую очередь:
https://www.imdb.com/title/tt0100318/
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:50

  rjkz написав:Кстати, если речь уж о грунте зашла - нашел вариант выгодней немецкого концентрата.
Dufa Dufatex Holzwurm концентрат ничего дешевле и лучше нет, разводится 1к4.

У Макса - знатный тролинг!
осторожно, пишу из провинции
vhata
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