Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:Сегодня было 37 градусов в тени!!! И куда оппозиция смотрит?! ) холодильник потек, продукты пропали, кондер не включишь, душ не примешь....и тут начинается обратный процесс - арендатор начинает бегать за лендлордом...после работы...голодный...потный после маршрутки или метро...еще и с тюком продуктов, а там и гребешки размораживаются и пиво нагревается. "такова селяви, понимаете-ли" (с)
Я, когда он меня вот так через дверь стыдить начинает за то, что я задержал оплату на 3 месяца - я ему всегда рассказываю о том, как после развала СССР на предприятиях людям годами зарплату не платили, а они все равно ходили на работу. Действует. Уходит.
Какой нетерпеливый лендлорд. Вы все время не успеваете ему рассказать самое интересное - как потом предприятия эти самые приватизировали все, кому не лень. Ну впрочем, он сам виноват... надеюсь Вы с нотариусом уже все обговорили?
rjkz написав:Сегодня было 37 градусов в тени!!! И куда оппозиция смотрит?! ) холодильник потек, продукты пропали, кондер не включишь, душ не примешь....и тут начинается обратный процесс - арендатор начинает бегать за лендлордом...после работы...голодный...потный после маршрутки или метро...еще и с тюком продуктов, а там и гребешки размораживаются и пиво нагревается. "такова селяви, понимаете-ли" (с)
Я, когда он меня вот так через дверь стыдить начинает за то, что я задержал оплату на 3 месяца - я ему всегда рассказываю о том, как после развала СССР на предприятиях людям годами зарплату не платили, а они все равно ходили на работу. Действует. Уходит.
Максим, не останавливайтесь на этом - пусть ОН Вам платит.
rjkz написав:Сегодня было 37 градусов в тени!!! И куда оппозиция смотрит?! ) холодильник потек, продукты пропали, кондер не включишь, душ не примешь....и тут начинается обратный процесс - арендатор начинает бегать за лендлордом...после работы...голодный...потный после маршрутки или метро...еще и с тюком продуктов, а там и гребешки размораживаются и пиво нагревается. "такова селяви, понимаете-ли" (с)
Я, когда он меня вот так через дверь стыдить начинает за то, что я задержал оплату на 3 месяца - я ему всегда рассказываю о том, как после развала СССР на предприятиях людям годами зарплату не платили, а они все равно ходили на работу. Действует. Уходит.
Максим, не останавливайтесь на этом - пусть ОН Вам платит.