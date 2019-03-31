Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:Сегодня было 37 градусов в тени!!! И куда оппозиция смотрит?! ) холодильник потек, продукты пропали, кондер не включишь, душ не примешь....и тут начинается обратный процесс - арендатор начинает бегать за лендлордом...после работы...голодный...потный после маршрутки или метро...еще и с тюком продуктов, а там и гребешки размораживаются и пиво нагревается. "такова селяви, понимаете-ли" (с)
Я, когда он меня вот так через дверь стыдить начинает за то, что я задержал оплату на 3 месяца - я ему всегда рассказываю о том, как после развала СССР на предприятиях людям годами зарплату не платили, а они все равно ходили на работу. Действует. Уходит.
Какой нетерпеливый лендлорд. Вы все время не успеваете ему рассказать самое интересное - как потом предприятия эти самые приватизировали все, кому не лень. Ну впрочем, он сам виноват... надеюсь Вы с нотариусом уже все обговорили?
rjkz написав:Сегодня было 37 градусов в тени!!! И куда оппозиция смотрит?! ) холодильник потек, продукты пропали, кондер не включишь, душ не примешь....и тут начинается обратный процесс - арендатор начинает бегать за лендлордом...после работы...голодный...потный после маршрутки или метро...еще и с тюком продуктов, а там и гребешки размораживаются и пиво нагревается. "такова селяви, понимаете-ли" (с)
Я, когда он меня вот так через дверь стыдить начинает за то, что я задержал оплату на 3 месяца - я ему всегда рассказываю о том, как после развала СССР на предприятиях людям годами зарплату не платили, а они все равно ходили на работу. Действует. Уходит.
Максим, не останавливайтесь на этом - пусть ОН Вам платит.
rjkz написав:Сегодня было 37 градусов в тени!!! И куда оппозиция смотрит?! ) холодильник потек, продукты пропали, кондер не включишь, душ не примешь....и тут начинается обратный процесс - арендатор начинает бегать за лендлордом...после работы...голодный...потный после маршрутки или метро...еще и с тюком продуктов, а там и гребешки размораживаются и пиво нагревается. "такова селяви, понимаете-ли" (с)
Я, когда он меня вот так через дверь стыдить начинает за то, что я задержал оплату на 3 месяца - я ему всегда рассказываю о том, как после развала СССР на предприятиях людям годами зарплату не платили, а они все равно ходили на работу. Действует. Уходит.
Максим, не останавливайтесь на этом - пусть ОН Вам платит.
rjkz написав:Как Вы думаете - что дешевле - штучный паркет за 300 грн или трехслойная паркетная доска за 50 евро? Подсказка - задачка со звездочкой. Или какой ламинат дешевле - за 120 гривен резалт или за 15 евро, скажем Квик-степ или Мейстер? Какой грунт дешевле - СТ17 за 500 грн или немецкий за 50 евро?
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Не спец, но по ламинату: покупаю акционный в Леруа (один раз в Эпике). Последний раз в январе этого года, ламинат по 189грн/м, эггер. В одной из хат которая в аренде почти 3 года он лежит - и нифига ему нет. Еще 3 года пролежит - и у меня окупится не то что ремонт, а вся хата с ремонтом.
В чем логика брать за 15€, не говоря уже о более дорогом варианте??? Особенно когда мы говорим о дешевом сегменте типа достроившегося недостроя на Венике у rjkz, который по умолчанию выше эконома быть не может в принципе?
Чем в данном конкретном случае плитка Атем за 150грн/м (акционная) хуже итальянского керамогранита?
На сколько увеличится от этого аренда? На сколько вырастет продажная цена? И как этот рост цены увеличит экспозицию?
rjkz написав:Как Вы думаете - что дешевле - штучный паркет за 300 грн или трехслойная паркетная доска за 50 евро? Подсказка - задачка со звездочкой. Или какой ламинат дешевле - за 120 гривен резалт или за 15 евро, скажем Квик-степ или Мейстер? Какой грунт дешевле - СТ17 за 500 грн или немецкий за 50 евро?
2 2 1
Не спец, но по ламинату: покупаю акционный в Леруа (один раз в Эпике). Последний раз в январе этого года, ламинат по 189грн/м, эггер. В одной из хат которая в аренде почти 3 года он лежит - и нифига ему нет. Еще 3 года пролежит - и у меня окупится не то что ремонт, а вся хата с ремонтом.
В чем логика брать за 15€, не говоря уже о более дорогом варианте??? Особенно когда мы говорим о дешевом сегменте типа достроившегося недостроя на Венике у rjkz, который по умолчанию выше эконома быть не может в принципе?
Rjkz не стелит ламинат. Он печется о здоровье арендаторов. И не любит делать часто ремонты. Судя по машинам во дворе - я уже не уверен в том, насколько это эконом, а ночью вне территории брошенный Мазератти ставит меня в тупик. Часть соседей, не знаю откуда происхождения общаются на инглише - и чернокожие и белые и арабы.