Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:Сегодня было 37 градусов в тени!!! И куда оппозиция смотрит?! ) холодильник потек, продукты пропали, кондер не включишь, душ не примешь....и тут начинается обратный процесс - арендатор начинает бегать за лендлордом...после работы...голодный...потный после маршрутки или метро...еще и с тюком продуктов, а там и гребешки размораживаются и пиво нагревается. "такова селяви, понимаете-ли" (с)
Я, когда он меня вот так через дверь стыдить начинает за то, что я задержал оплату на 3 месяца - я ему всегда рассказываю о том, как после развала СССР на предприятиях людям годами зарплату не платили, а они все равно ходили на работу. Действует. Уходит.
Максим, не останавливайтесь на этом - пусть ОН Вам платит.
rjkz написав:Сегодня было 37 градусов в тени!!! И куда оппозиция смотрит?! ) холодильник потек, продукты пропали, кондер не включишь, душ не примешь....и тут начинается обратный процесс - арендатор начинает бегать за лендлордом...после работы...голодный...потный после маршрутки или метро...еще и с тюком продуктов, а там и гребешки размораживаются и пиво нагревается. "такова селяви, понимаете-ли" (с)
Я, когда он меня вот так через дверь стыдить начинает за то, что я задержал оплату на 3 месяца - я ему всегда рассказываю о том, как после развала СССР на предприятиях людям годами зарплату не платили, а они все равно ходили на работу. Действует. Уходит.
Максим, не останавливайтесь на этом - пусть ОН Вам платит.
rjkz написав:Как Вы думаете - что дешевле - штучный паркет за 300 грн или трехслойная паркетная доска за 50 евро? Подсказка - задачка со звездочкой. Или какой ламинат дешевле - за 120 гривен резалт или за 15 евро, скажем Квик-степ или Мейстер? Какой грунт дешевле - СТ17 за 500 грн или немецкий за 50 евро?
2 2 1
Не спец, но по ламинату: покупаю акционный в Леруа (один раз в Эпике). Последний раз в январе этого года, ламинат по 189грн/м, эггер. В одной из хат которая в аренде почти 3 года он лежит - и нифига ему нет. Еще 3 года пролежит - и у меня окупится не то что ремонт, а вся хата с ремонтом.
В чем логика брать за 15€, не говоря уже о более дорогом варианте??? Особенно когда мы говорим о дешевом сегменте типа достроившегося недостроя на Венике у rjkz, который по умолчанию выше эконома быть не может в принципе?
Чем в данном конкретном случае плитка Атем за 150грн/м (акционная) хуже итальянского керамогранита?
На сколько увеличится от этого аренда? На сколько вырастет продажная цена? И как этот рост цены увеличит экспозицию?
rjkz написав:Как Вы думаете - что дешевле - штучный паркет за 300 грн или трехслойная паркетная доска за 50 евро? Подсказка - задачка со звездочкой. Или какой ламинат дешевле - за 120 гривен резалт или за 15 евро, скажем Квик-степ или Мейстер? Какой грунт дешевле - СТ17 за 500 грн или немецкий за 50 евро?
2 2 1
Не спец, но по ламинату: покупаю акционный в Леруа (один раз в Эпике). Последний раз в январе этого года, ламинат по 189грн/м, эггер. В одной из хат которая в аренде почти 3 года он лежит - и нифига ему нет. Еще 3 года пролежит - и у меня окупится не то что ремонт, а вся хата с ремонтом.
В чем логика брать за 15€, не говоря уже о более дорогом варианте??? Особенно когда мы говорим о дешевом сегменте типа достроившегося недостроя на Венике у rjkz, который по умолчанию выше эконома быть не может в принципе?
Rjkz не стелит ламинат. Он печется о здоровье арендаторов. И не любит делать часто ремонты. Судя по машинам во дворе - я уже не уверен в том, насколько это эконом, а ночью вне территории брошенный Мазератти ставит меня в тупик. Часть соседей, не знаю откуда происхождения общаются на инглише - и чернокожие и белые и арабы.
Не спец, но по ламинату: покупаю акционный в Леруа (один раз в Эпике). Последний раз в январе этого года, ламинат по 189грн/м, эггер. В одной из хат которая в аренде почти 3 года он лежит - и нифига ему нет. Еще 3 года пролежит - и у меня окупится не то что ремонт, а вся хата с ремонтом.
В чем логика брать за 15€, не говоря уже о более дорогом варианте??? Особенно когда мы говорим о дешевом сегменте типа достроившегося недостроя на Венике у rjkz, который по умолчанию выше эконома быть не может в принципе?
Чем в данном конкретном случае плитка Атем за 150грн/м (акционная) хуже итальянского керамогранита?
На сколько увеличится от этого аренда? На сколько вырастет продажная цена? И как этот рост цены увеличит экспозицию?
В пару эконом вариантов брал коростенский (7 лет назад), полёт нормальный. Скорее всего сильно влажную уборку не делали. Пару лет назад взял акционнный немецкий в леруа за 150 грн с 4х сторонней фаской, тоже вроде ничего. В первом варианте вместе с коростеньским ламинатом потолок выкрашен снежкой, и она таки белая после 7ми лет.
Не всегда нужны дорогие материалы, иначе, если на каждом материале отталкиваться от более качественного варианта, то можно дойти х2 ремонта. Единственное, что на сантех., электрике никогда не экономлю.
Но то, что вы поклонник мега качественных (читай мега дорогих) материалов ни для кого уже не секрет. Правда к цене ремонта прибавляет нехило.
investorkiev написав:Не спец, но по ламинату: покупаю акционный в Леруа (один раз в Эпике). Последний раз в январе этого года, ламинат по 189грн/м, эггер. В одной из хат которая в аренде почти 3 года он лежит - и нифига ему нет. Еще 3 года пролежит - и у меня окупится не то что ремонт, а вся хата с ремонтом.
Ламинат выбираю 33 класс, 12 мм толщина и c 4 сторонней фаской. Укладка со специальным герметиком для стыков. Сразу после укладки, обработка защитным полиролем HG -2 раза.
investorkiev написав:В чем логика брать за 15€, не говоря уже о более дорогом варианте??? Особенно когда мы говорим о дешевом сегменте типа достроившегося недостроя на Венике у rjkz, который по умолчанию выше эконома быть не может в принципе?
Разница во внешнем виде через 3-4 года. А это и цена аренды и скорость сдачи.
investorkiev написав:Чем в данном конкретном случае плитка Атем за 150грн/м (акционная) хуже итальянского керамогранита?
На сколько увеличится от этого аренда? На сколько вырастет продажная цена? И как этот рост цены увеличит экспозицию?
У керамогранита водопоглощение ниже. Керамическая плитка и керамогранит это разные весовые категории. По плитке легко вычисляется возраст ремонта. У каждой эпохи своя мода на плитку. Стараюсь брать нейтральную и немодную. А вот на фуге для швов лучше не экономить.