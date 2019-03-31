подскажите пож-та какие риски с покупкой такой квартиры,
кто-нибудь покупал так квартиру (з електронного майданичка "Сетам").
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:53
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
добрый день!
подскажите пож-та какие риски с покупкой такой квартиры,
кто-нибудь покупал так квартиру (з електронного майданичка "Сетам").
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:49
Перевожу текст объявления:
Мы не позволим вам проконсультироваться у независимого нотариуса. Всё сделает наш мило улыбающийся одноразовый нотариус.
|