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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1559156015611562

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 51
Виросли більш як на 50%
14%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
39%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

добрый день!
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-k-34-4- ... cc1785d5a8
подскажите пож-та какие риски с покупкой такой квартиры,
кто-нибудь покупал так квартиру (з електронного майданичка "Сетам").
lusoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:49

  lusoy написав:добрый день!
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-k-34-4- ... cc1785d5a8
подскажите пож-та какие риски с покупкой такой квартиры,
кто-нибудь покупал так квартиру (з електронного майданичка "Сетам").

Перевожу текст объявления:
Мы не позволим вам проконсультироваться у независимого нотариуса. Всё сделает наш мило улыбающийся одноразовый нотариус.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:10

UA дякую
lusoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:19

  hume написав:
  investorkiev написав:[

Не спец, но по ламинату: покупаю акционный в Леруа (один раз в Эпике).
Последний раз в январе этого года, ламинат по 189грн/м, эггер.
В одной из хат которая в аренде почти 3 года он лежит - и нифига ему нет. Еще 3 года пролежит - и у меня окупится не то что ремонт, а вся хата с ремонтом.

В чем логика брать за 15€, не говоря уже о более дорогом варианте???
Особенно когда мы говорим о дешевом сегменте типа достроившегося недостроя на Венике у rjkz, который по умолчанию выше эконома быть не может в принципе?

Чем в данном конкретном случае плитка Атем за 150грн/м (акционная) хуже итальянского керамогранита?

На сколько увеличится от этого аренда? На сколько вырастет продажная цена?
И как этот рост цены увеличит экспозицию?

В пару эконом вариантов брал коростенский (7 лет назад), полёт нормальный. Скорее всего сильно влажную уборку не делали. Пару лет назад взял акционнный немецкий в леруа за 150 грн с 4х сторонней фаской, тоже вроде ничего. В первом варианте вместе с коростеньским ламинатом потолок выкрашен снежкой, и она таки белая после 7ми лет.

Не всегда нужны дорогие материалы, иначе, если на каждом материале отталкиваться от более качественного варианта, то можно дойти х2 ремонта. Единственное, что на сантех., электрике никогда не экономлю.

Но то, что вы поклонник мега качественных (читай мега дорогих) материалов ни для кого уже не секрет. Правда к цене ремонта прибавляет нехило.


Фиг знает, когда пытаюсь сэкономить там где не следует - получается дороже. И качественное - не всегда дороже. Знать надо - где что и как?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:53

  hume написав:
  investorkiev написав:[

Не спец, но по ламинату: покупаю акционный в Леруа (один раз в Эпике).
Последний раз в январе этого года, ламинат по 189грн/м, эггер.
В одной из хат которая в аренде почти 3 года он лежит - и нифига ему нет. Еще 3 года пролежит - и у меня окупится не то что ремонт, а вся хата с ремонтом.

В чем логика брать за 15€, не говоря уже о более дорогом варианте???
Особенно когда мы говорим о дешевом сегменте типа достроившегося недостроя на Венике у rjkz, который по умолчанию выше эконома быть не может в принципе?

Чем в данном конкретном случае плитка Атем за 150грн/м (акционная) хуже итальянского керамогранита?

На сколько увеличится от этого аренда? На сколько вырастет продажная цена?
И как этот рост цены увеличит экспозицию?

В пару эконом вариантов брал коростенский (7 лет назад), полёт нормальный. Скорее всего сильно влажную уборку не делали. Пару лет назад взял акционнный немецкий в леруа за 150 грн с 4х сторонней фаской, тоже вроде ничего. В первом варианте вместе с коростеньским ламинатом потолок выкрашен снежкой, и она таки белая после 7ми лет.

Не всегда нужны дорогие материалы, иначе, если на каждом материале отталкиваться от более качественного варианта, то можно дойти х2 ремонта. Единственное, что на сантех., электрике никогда не экономлю.

Но то, что вы поклонник мега качественных (читай мега дорогих) материалов ни для кого уже не секрет. Правда к цене ремонта прибавляет нехило.


Прождав 10 лет достройки недостроя, первым побуждением было бросить на пол что-то быстрое и дешевое, стены покрасить самой дешевой краской и сдать....вторым побуждением было прилепить золотой унитаз, дворцовый паркет и мебель из массива венге.
То что делаю сейчас - это компромисс между этими двумя крайностями в стиле минимализм.
:lol:
Кстати, очень удивлен, но покрасив поверх дорогущей французской краски в своей квартире потолок в санузле снежкой (польской) - вполне доволен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:14

  rjkz написав:Фиг знает, когда пытаюсь сэкономить там где не следует - получается дороже. И качественное - не всегда дороже. Знать надо - где что и как?

Аналогично. Элементарный душевой шланг от нормального производителя работает по 15 лет и более. Китайский аналог 3-6 месяцев и в магазин.
Часто разница вполне нормального товара и полного хлама - 20%.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:57

UA
озвучьте плиз нормального производителя шланга, мне очень актуально, а то устал покупать каждые 3 месяца, спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:07

  Долярчик написав:
  vhata написав:
  Долярчик написав:... що, хіба важко з такої зробити ДВІ окремих студії і по окремому с/в на кожну?
можно, и сдаваться будет быстро всегда.

....саме так!
- а от чи в попиті буде двуха, перероблена з однухи? - на скільки її "легко" буде здати?
- думаю, що для сім'ї з 3 чол. буде якраз те що треба?
Будет спрос, если каждая комната будет закрываться на ключ. В такой квартире сможет поселиться не только семья. Двушки раздельные, даже крошечные, лучше однух всегда, ихмо.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:16

  тарасов написав:UA
озвучьте плиз нормального производителя шланга, мне очень актуально, а то устал покупать каждые 3 месяца, спс.

Написал в личку
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  #<1 ... 1559156015611562
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