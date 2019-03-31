Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не спец, но по ламинату: покупаю акционный в Леруа (один раз в Эпике). Последний раз в январе этого года, ламинат по 189грн/м, эггер. В одной из хат которая в аренде почти 3 года он лежит - и нифига ему нет. Еще 3 года пролежит - и у меня окупится не то что ремонт, а вся хата с ремонтом.
В чем логика брать за 15€, не говоря уже о более дорогом варианте??? Особенно когда мы говорим о дешевом сегменте типа достроившегося недостроя на Венике у rjkz, который по умолчанию выше эконома быть не может в принципе?
Чем в данном конкретном случае плитка Атем за 150грн/м (акционная) хуже итальянского керамогранита?
На сколько увеличится от этого аренда? На сколько вырастет продажная цена? И как этот рост цены увеличит экспозицию?
В пару эконом вариантов брал коростенский (7 лет назад), полёт нормальный. Скорее всего сильно влажную уборку не делали. Пару лет назад взял акционнный немецкий в леруа за 150 грн с 4х сторонней фаской, тоже вроде ничего. В первом варианте вместе с коростеньским ламинатом потолок выкрашен снежкой, и она таки белая после 7ми лет.
Не всегда нужны дорогие материалы, иначе, если на каждом материале отталкиваться от более качественного варианта, то можно дойти х2 ремонта. Единственное, что на сантех., электрике никогда не экономлю.
Но то, что вы поклонник мега качественных (читай мега дорогих) материалов ни для кого уже не секрет. Правда к цене ремонта прибавляет нехило.
Фиг знает, когда пытаюсь сэкономить там где не следует - получается дороже. И качественное - не всегда дороже. Знать надо - где что и как?
Не спец, но по ламинату: покупаю акционный в Леруа (один раз в Эпике). Последний раз в январе этого года, ламинат по 189грн/м, эггер. В одной из хат которая в аренде почти 3 года он лежит - и нифига ему нет. Еще 3 года пролежит - и у меня окупится не то что ремонт, а вся хата с ремонтом.
В чем логика брать за 15€, не говоря уже о более дорогом варианте??? Особенно когда мы говорим о дешевом сегменте типа достроившегося недостроя на Венике у rjkz, который по умолчанию выше эконома быть не может в принципе?
Чем в данном конкретном случае плитка Атем за 150грн/м (акционная) хуже итальянского керамогранита?
На сколько увеличится от этого аренда? На сколько вырастет продажная цена? И как этот рост цены увеличит экспозицию?
В пару эконом вариантов брал коростенский (7 лет назад), полёт нормальный. Скорее всего сильно влажную уборку не делали. Пару лет назад взял акционнный немецкий в леруа за 150 грн с 4х сторонней фаской, тоже вроде ничего. В первом варианте вместе с коростеньским ламинатом потолок выкрашен снежкой, и она таки белая после 7ми лет.
Не всегда нужны дорогие материалы, иначе, если на каждом материале отталкиваться от более качественного варианта, то можно дойти х2 ремонта. Единственное, что на сантех., электрике никогда не экономлю.
Но то, что вы поклонник мега качественных (читай мега дорогих) материалов ни для кого уже не секрет. Правда к цене ремонта прибавляет нехило.
Прождав 10 лет достройки недостроя, первым побуждением было бросить на пол что-то быстрое и дешевое, стены покрасить самой дешевой краской и сдать....вторым побуждением было прилепить золотой унитаз, дворцовый паркет и мебель из массива венге. То что делаю сейчас - это компромисс между этими двумя крайностями в стиле минимализм.
Кстати, очень удивлен, но покрасив поверх дорогущей французской краски в своей квартире потолок в санузле снежкой (польской) - вполне доволен.