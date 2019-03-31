investorkiev написав:

Не спец, но по ламинату: покупаю акционный в Леруа (один раз в Эпике).Последний раз в январе этого года, ламинат по 189грн/м, эггер.В одной из хат которая в аренде почти 3 года он лежит - и нифига ему нет. Еще 3 года пролежит - и у меня окупится не то что ремонт, а вся хата с ремонтом.В чем логика брать за 15€, не говоря уже о более дорогом варианте???Особенно когда мы говорим о дешевом сегменте типа достроившегося недостроя на Венике у rjkz, который по умолчанию выше эконома быть не может в принципе?Чем в данном конкретном случае плитка Атем за 150грн/м (акционная) хуже итальянского керамогранита?На сколько увеличится от этого аренда? На сколько вырастет продажная цена?И как этот рост цены увеличит экспозицию?