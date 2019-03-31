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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1560156115621563

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 51
Виросли більш як на 50%
14%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
39%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:32

  rjkz написав:Фиг знает, когда пытаюсь сэкономить там где не следует - получается дороже. И качественное - не всегда дороже. Знать надо - где что и как?

Может кому поможет - была задача, под коммерцию сделать пол, стяжки не было и лить было некогда и безумно дорого. Строители на стропилах кинули толстую ОСБи, позвонила дистрибьютору напольных, что в инете нашла, и выкупила у них "остатки-огрызки" по 10, 20, 30м2 всех цветов, но одной коллекции гомогенного таркета. На работу по сварке кусков, заявили какой то безумный ценник. Поэтому поступили так - строители раскатали-поклеяли. А сварили сами - обычным фрезером расшили (собственноручно :) ). Купили в инете насадку для сварки линолеума за пол копейки, ярко зеленый шнур для сварки и день работы. Получилось - экстра, и реально, неприлично дешево. Лет 6-7 уже прошло, полет более чем нормальный.

ps: пост написан в надежде, что кому то пригодится :) вся мэстная арЫстократия проходит мимо.

ps2: прошу помощи - нужны 4 шкафа для одежды. Приличное - дорого, брать труху не хочется. Может кто встречал, что нибудь из металла и дерева, просто идею взять, хочу "захендмеить". Заранее, за советы всем - спасибо.

ps3: UA, плиз, и мне производителя шланга! Дякую
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 22:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vhata написав:прошу помощи - нужны 4 шкафа для одежды. Приличное - дорого, брать труху не хочется. Может кто встречал, что нибудь из металла и дерева, просто идею взять, хочу "захендмеить". Заранее, за советы всем - спасибо

....а чому не вдарити вгорі і внизу направляючі, як до шафи-купе і зробити таке від стінки до стінки? - а всередині просто зробити пару поличок і трубу від стіни до стіни!
.... або, ще бачив шафи з тканини і металевого дроту(каркас з дроту)

п. с.
.... шланги і китайські служать довго, якщо вони мають в середині чорний гумовий шланг, а не білий ;)
... ну і ще силіконовий шланг довго служить, але він не такий гнучкий(особливо в холодній воді)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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