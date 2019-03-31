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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 14 сер, 2019 21:32
rjkz написав:
Фиг знает, когда пытаюсь сэкономить там где не следует - получается дороже. И качественное - не всегда дороже. Знать надо - где что и как?
Может кому поможет - была задача, под коммерцию сделать пол, стяжки не было и лить было некогда и безумно дорого. Строители на стропилах кинули толстую ОСБи, позвонила дистрибьютору напольных, что в инете нашла, и выкупила у них "остатки-огрызки" по 10, 20, 30м2 всех цветов, но одной коллекции гомогенного таркета. На работу по сварке кусков, заявили какой то безумный ценник. Поэтому поступили так - строители раскатали-поклеяли. А сварили сами - обычным фрезером расшили (собственноручно
). Купили в инете насадку для сварки линолеума за пол копейки, ярко зеленый шнур для сварки и день работы. Получилось - экстра, и реально, неприлично дешево. Лет 6-7 уже прошло, полет более чем нормальный.
ps: пост написан в надежде, что кому то пригодится
вся мэстная арЫстократия проходит мимо.
ps2: прошу помощи - нужны 4 шкафа для одежды. Приличное - дорого, брать труху не хочется. Может кто встречал, что нибудь из металла и дерева, просто идею взять, хочу "захендмеить". Заранее, за советы всем - спасибо.
ps3: UA
, плиз, и мне производителя шланга! Дякую
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Сер 14 сер, 2019 22:13
vhata написав:
прошу помощи - нужны 4 шкафа для одежды. Приличное - дорого, брать труху не хочется. Может кто встречал, что нибудь из металла и дерева, просто идею взять, хочу "захендмеить". Заранее, за советы всем - спасибо
....а чому не вдарити вгорі і внизу направляючі, як до шафи-купе і зробити таке від стінки до стінки? - а всередині просто зробити пару поличок і трубу від стіни до стіни!
.... або, ще бачив шафи з тканини і металевого дроту(каркас з дроту)
п. с.
.... шланги і китайські служать довго, якщо вони мають в середині чорний гумовий шланг, а не білий
... ну і ще силіконовий шланг довго служить, але він не такий гнучкий(особливо в холодній воді)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 14 сер, 2019 23:13
тарасов написав:UA
озвучьте плиз нормального производителя шланга, мне очень актуально, а то устал покупать каждые 3 месяца, спс.
У меня хансгрое 15 лет.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 23:38
vhata написав: rjkz написав:
Фиг знает, когда пытаюсь сэкономить там где не следует - получается дороже. И качественное - не всегда дороже. Знать надо - где что и как?
Может кому поможет - была задача, под коммерцию сделать пол, стяжки не было и лить было некогда и безумно дорого. Строители на стропилах кинули толстую ОСБи, позвонила дистрибьютору напольных, что в инете нашла, и выкупила у них "остатки-огрызки" по 10, 20, 30м2 всех цветов, но одной коллекции гомогенного таркета. На работу по сварке кусков, заявили какой то безумный ценник. Поэтому поступили так - строители раскатали-поклеяли. А сварили сами - обычным фрезером расшили (собственноручно
). Купили в инете насадку для сварки линолеума за пол копейки, ярко зеленый шнур для сварки и день работы. Получилось - экстра, и реально, неприлично дешево. Лет 6-7 уже прошло, полет более чем нормальный.
ps: пост написан в надежде, что кому то пригодится
вся мэстная арЫстократия проходит мимо.
ps2: прошу помощи - нужны 4 шкафа для одежды. Приличное - дорого, брать труху не хочется. Может кто встречал, что нибудь из металла и дерева, просто идею взять, хочу "захендмеить". Заранее, за советы всем - спасибо.
ps3: UA
, плиз, и мне производителя шланга! Дякую
WOW!
Мой Вам респект! На ОСБ не всякий укладчик нормально проварит гомогенку - или непровар или перепалит. От насадки конечно много зависит и фена - какими справились? Колитесь, в восьми прошлых жизнях Вы были строителем?
Причем узкого профиля в каждой.
шкаф- купил в леруа двери-купе с выставки (в епе под заказ 18 дней - по опыту они растянутся на месяц+), снятые с производства, ДСП 18 мм в ёпе - порезали и закромковали. Собрал сам за 3 вечера. Еще думаю со штангой - или новую купить или поехать проинвентаризировать старье на одной из квартир, снять оттуда.
Шланг - уже отписался выше.
Таркет брали калушский, российский, немецкий или шведский? Какая коллекция?
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rjkz
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Додано: Чет 15 сер, 2019 00:13
rjkz написав:
От насадки конечно много зависит и фена - какими справились? Колитесь, в восьми прошлых жизнях Вы были строителем?
Причем узкого профиля в каждой.
зеленый бош, насадка нонейм. Строить нравится, инструмента много, а раньше - "от бедности"
rjkz написав:
Таркет брали калушский, российский, немецкий или шведский? Какая коллекция?
неведомо, "мелодия" кажется.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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