Додано: Сер 14 сер, 2019 21:32

rjkz написав: Фиг знает, когда пытаюсь сэкономить там где не следует - получается дороже. И качественное - не всегда дороже. Знать надо - где что и как? Фиг знает, когда пытаюсь сэкономить там где не следует - получается дороже. И качественное - не всегда дороже. Знать надо - где что и как?

Может кому поможет - была задача, под коммерцию сделать пол, стяжки не было и лить было некогда и безумно дорого. Строители на стропилах кинули толстую ОСБи, позвонила дистрибьютору напольных, что в инете нашла, и выкупила у них "остатки-огрызки" по 10, 20, 30м2 всех цветов, но одной коллекции гомогенного таркета. На работу по сварке кусков, заявили какой то безумный ценник. Поэтому поступили так - строители раскатали-поклеяли. А сварили сами - обычным фрезером расшили (собственноручно). Купили в инете насадку для сварки линолеума за пол копейки, ярко зеленый шнур для сварки и день работы. Получилось - экстра, и реально, неприлично дешево. Лет 6-7 уже прошло, полет более чем нормальный.ps: пост написан в надежде, что кому то пригодитсявся мэстная арЫстократия проходит мимо.ps2: прошу помощи - нужны 4 шкафа для одежды. Приличное - дорого, брать труху не хочется. Может кто встречал, что нибудь из металла и дерева, просто идею взять, хочу "захендмеить". Заранее, за советы всем - спасибо.ps3:, плиз, и мне производителя шланга! Дякую