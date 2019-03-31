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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1561156215631564>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 51
Виросли більш як на 50%
14%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
39%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:32

  rjkz написав:Фиг знает, когда пытаюсь сэкономить там где не следует - получается дороже. И качественное - не всегда дороже. Знать надо - где что и как?

Может кому поможет - была задача, под коммерцию сделать пол, стяжки не было и лить было некогда и безумно дорого. Строители на стропилах кинули толстую ОСБи, позвонила дистрибьютору напольных, что в инете нашла, и выкупила у них "остатки-огрызки" по 10, 20, 30м2 всех цветов, но одной коллекции гомогенного таркета. На работу по сварке кусков, заявили какой то безумный ценник. Поэтому поступили так - строители раскатали-поклеяли. А сварили сами - обычным фрезером расшили (собственноручно :) ). Купили в инете насадку для сварки линолеума за пол копейки, ярко зеленый шнур для сварки и день работы. Получилось - экстра, и реально, неприлично дешево. Лет 6-7 уже прошло, полет более чем нормальный.

ps: пост написан в надежде, что кому то пригодится :) вся мэстная арЫстократия проходит мимо.

ps2: прошу помощи - нужны 4 шкафа для одежды. Приличное - дорого, брать труху не хочется. Может кто встречал, что нибудь из металла и дерева, просто идею взять, хочу "захендмеить". Заранее, за советы всем - спасибо.

ps3: UA, плиз, и мне производителя шланга! Дякую
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 22:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vhata написав:прошу помощи - нужны 4 шкафа для одежды. Приличное - дорого, брать труху не хочется. Может кто встречал, что нибудь из металла и дерева, просто идею взять, хочу "захендмеить". Заранее, за советы всем - спасибо

....а чому не вдарити вгорі і внизу направляючі, як до шафи-купе і зробити таке від стінки до стінки? - а всередині просто зробити пару поличок і трубу від стіни до стіни!
.... або, ще бачив шафи з тканини і металевого дроту(каркас з дроту)

п. с.
.... шланги і китайські служать довго, якщо вони мають в середині чорний гумовий шланг, а не білий ;)
... ну і ще силіконовий шланг довго служить, але він не такий гнучкий(особливо в холодній воді)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 23:13

  тарасов написав:UA
озвучьте плиз нормального производителя шланга, мне очень актуально, а то устал покупать каждые 3 месяца, спс.


У меня хансгрое 15 лет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 23:38

  vhata написав:
  rjkz написав:Фиг знает, когда пытаюсь сэкономить там где не следует - получается дороже. И качественное - не всегда дороже. Знать надо - где что и как?

Может кому поможет - была задача, под коммерцию сделать пол, стяжки не было и лить было некогда и безумно дорого. Строители на стропилах кинули толстую ОСБи, позвонила дистрибьютору напольных, что в инете нашла, и выкупила у них "остатки-огрызки" по 10, 20, 30м2 всех цветов, но одной коллекции гомогенного таркета. На работу по сварке кусков, заявили какой то безумный ценник. Поэтому поступили так - строители раскатали-поклеяли. А сварили сами - обычным фрезером расшили (собственноручно :) ). Купили в инете насадку для сварки линолеума за пол копейки, ярко зеленый шнур для сварки и день работы. Получилось - экстра, и реально, неприлично дешево. Лет 6-7 уже прошло, полет более чем нормальный.

ps: пост написан в надежде, что кому то пригодится :) вся мэстная арЫстократия проходит мимо.

ps2: прошу помощи - нужны 4 шкафа для одежды. Приличное - дорого, брать труху не хочется. Может кто встречал, что нибудь из металла и дерева, просто идею взять, хочу "захендмеить". Заранее, за советы всем - спасибо.

ps3: UA, плиз, и мне производителя шланга! Дякую


WOW!
Мой Вам респект! На ОСБ не всякий укладчик нормально проварит гомогенку - или непровар или перепалит. От насадки конечно много зависит и фена - какими справились? Колитесь, в восьми прошлых жизнях Вы были строителем? :lol: Причем узкого профиля в каждой.
шкаф- купил в леруа двери-купе с выставки (в епе под заказ 18 дней - по опыту они растянутся на месяц+), снятые с производства, ДСП 18 мм в ёпе - порезали и закромковали. Собрал сам за 3 вечера. Еще думаю со штангой - или новую купить или поехать проинвентаризировать старье на одной из квартир, снять оттуда.
Шланг - уже отписался выше.

Таркет брали калушский, российский, немецкий или шведский? Какая коллекция?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:13

  rjkz написав: От насадки конечно много зависит и фена - какими справились? Колитесь, в восьми прошлых жизнях Вы были строителем? :lol: Причем узкого профиля в каждой.
зеленый бош, насадка нонейм. Строить нравится, инструмента много, а раньше - "от бедности" :)
  rjkz написав:Таркет брали калушский, российский, немецкий или шведский? Какая коллекция?
неведомо, "мелодия" кажется.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 01:29

  vhata написав:
  rjkz написав: От насадки конечно много зависит и фена - какими справились? Колитесь, в восьми прошлых жизнях Вы были строителем? :lol: Причем узкого профиля в каждой.
зеленый бош, насадка нонейм. Строить нравится, инструмента много, а раньше - "от бедности" :)
  rjkz написав:Таркет брали калушский, российский, немецкий или шведский? Какая коллекция?
неведомо, "мелодия" кажется.

ЛС
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 01:50

  antonivs3 написав:
  alya_tsimbal написав:
Сдаю в финише Троещины за 8000 1к, эконом, но пока приличный ремонт
На Лесном в кооперативном, 1к с ремонтом 8500 (вот в июле сдала)
Гараж без ремонта на Оболони, с правом пользования подвалом, 80дол.
Вы какие-то низкие цены пишите или я зажралась - не пойму.


Вы сдаете в новостройке же на Троещине? В старом фонде финиша, как вы выразились, трехи без выкрутасов 9, спроса нет.
На Лесном вероятно, не на Волкова. Метро обязывает)
Гараж вы неплохо сдаете, давно наверное? Я только одного знаю, который в спальниках в долл. платит. Впрочем, гаражи с подвалом есть металлические, есть капитальные, и 2.8*5 и 4*10.., и многоэтажные, как на Северной. Конкретизируйте гараж.


Вы не рассматриваете вариант аренды покомнатной? За 3500- комната для одного или по 2000 с каждого, на двоих или мам с детьми, например?

Лесной - 20 мин. пешком до метро, но чистый очень дом, хороший и ремонт квартирантам понравился. Вот сами заранее прислали фото счётчиков и заплатили. Просили разрешение бойлер поставить, но сейчас гор.вода норм - довольны. Прописала в бумажке, что если все ок будет, то со след.года цена вырастет на инфл. - 3%.
До сих пор звонят "свободна?" (да, я не меняю симку) Уже подумываю "не продешевила ли"?)

В финише Троещины переподписали с арендатором бумажку на год с повышениями раз в 3 мес. согласно индексу инфляции.

Гараж - возле бывшего *Каравана*, на Луговой, кирпич, норм высота, подвалом не пользуются (я там всякое храню и приезжаю когда мне надо). Директор ГК пытался выведать за сколько сдаю, сказал, что 1200 грн цена сейчас, чтоб не продешевила) Арендуют уже почти 2 года и норм им всё.
Аренда паркингов сейчас на низком старте, кстати. Видела на олкс там аналогичные гаражи по 100 дол. Решила не выпендриваться: нет сейчас времени на ожидания-переживания да и арендаторы меня устраивают вполне.

Уже получил почтовый адрес дом, в который инвестировала. Вся испереживалась 300 раз уже: комфорт-класс и прицентр, целевой аудитории на желаемый бюджет не знаю.

Что делать с домом в СТ в 10 км от Киева не решила. Там кап.ремонт нужен и кому его потом сдать?
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 02:30

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Сегодня было 37 градусов в тени!!! И куда оппозиция смотрит?! :mrgreen: ) холодильник потек, продукты пропали, кондер не включишь, душ не примешь....и тут начинается обратный процесс - арендатор начинает бегать за лендлордом...после работы...голодный...потный после маршрутки или метро...еще и с тюком продуктов, а там и гребешки размораживаются и пиво нагревается. "такова селяви, понимаете-ли" (с)

Я, когда он меня вот так через дверь стыдить начинает за то, что я задержал оплату на 3 месяца - я ему всегда рассказываю о том, как после развала СССР на предприятиях людям годами зарплату не платили, а они все равно ходили на работу.
Действует. Уходит.


Максим, я бы после 3 дней задержки оплаты сменила замок и вещички НП по месту прописки отправила.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 02:40

  Долярчик написав:
  Прохожий написав:
  Долярчик написав:[quote=...а затрати не є великими при певному плануванні - де просто робите стіну/перегородку гіпсокартоном, чи муруєте з гіпсоблоку і встановлюєте ще одні двері... - і все!

сколько раз просил накинуть планировку 1к которую можно "легко и непринужденно"переделать в 2е студии, в ответ тишина...только поток подсознания...

... я не про студії, а про те, що з ОДНОКІМНАТНОЇ - зробити ДВОХКІМНАТНУ!

п. с.
... хоч і дві студії робляться нормально, але там вже більше затрат...
- фото треба шукати, але я опишу... там має бути планування таке:
- кухня ~ 18-20м2 наприклад, ліворуч, тоді по центрі с/в, тоді праворуч кімната теж ~ 18-20м2
- то з такого варіанту можна зробити дві окремих студії, так як "мокра зона" є по центрі двох приміщень!

=====
как и предполагалось, поток подсознания... :shock:[/quote]
=========
... ну от що, що не зрозуміло?
- все треба розжовувати..... кидаю фото.

Зображення
... що, хіба важко з такої зробити ДВІ окремих студії і по окремому с/в на кожну?[/quote]

А ще можна зробити мiнi-кухню замість частини ванни і кімнати, a кухню i кiмнату подiлити на 2 кiмнатки, пiд ключ) Очікуваний результат: 4 кімнатки, кожна - для 1 особи. При 100% заповненності скільки по-вашому приноситиме такий вулик?
Шкода, що розміри точні невідомі.
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Чет 15 сер, 2019 03:03, всього редагувалось 1 раз.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 02:57

  alya_tsimbal написав:
  Долярчик написав:
  Прохожий написав:[
сколько раз просил накинуть планировку 1к которую можно "легко и непринужденно"переделать в 2е студии, в ответ тишина...только поток подсознания...

... я не про студії, а про те, що з ОДНОКІМНАТНОЇ - зробити ДВОХКІМНАТНУ!

п. с.
... хоч і дві студії робляться нормально, але там вже більше затрат...
- фото треба шукати, але я опишу... там має бути планування таке:
- кухня ~ 18-20м2 наприклад, ліворуч, тоді по центрі с/в, тоді праворуч кімната теж ~ 18-20м2
- то з такого варіанту можна зробити дві окремих студії, так як "мокра зона" є по центрі двох приміщень!

=====
как и предполагалось, поток подсознания... :shock:

=========
... ну от що, що не зрозуміло?
- все треба розжовувати..... кидаю фото.

Зображення
... що, хіба важко з такої зробити ДВІ окремих студії і по окремому с/в на кожну?[/quote]

А ще можна зробити мiнi-кухню у коридорi, a кухню i кiмнату подiлити попiвздовж на 2 кiмнатки, пiд ключ) Очікуваний результат: 4 кімнатки, кожна - для 1 особи. При 100% заповненості по тис. 10-12 приноситиме, а може і більше. Трохи є роботи, проте і попит буде, тим більше, що новий будинок.
Шкода, що розміри точні невідомі.[/quote]

А ще можна перекриття зробити та здавати 2 поверхи
rjkz
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