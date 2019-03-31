Додано: Чет 15 сер, 2019 01:50

antonivs3 написав: alya_tsimbal написав:

Сдаю в финише Троещины за 8000 1к, эконом, но пока приличный ремонт

На Лесном в кооперативном, 1к с ремонтом 8500 (вот в июле сдала)

Гараж без ремонта на Оболони, с правом пользования подвалом, 80дол.

Вы какие-то низкие цены пишите или я зажралась - не пойму. Сдаю в финише Троещины за 8000 1к, эконом, но пока приличный ремонтНа Лесном в кооперативном, 1к с ремонтом 8500 (вот в июле сдала)Гараж без ремонта на Оболони, с правом пользования подвалом, 80дол.Вы какие-то низкие цены пишите или я зажралась - не пойму.



Вы сдаете в новостройке же на Троещине? В старом фонде финиша, как вы выразились, трехи без выкрутасов 9, спроса нет.

На Лесном вероятно, не на Волкова. Метро обязывает)

Гараж вы неплохо сдаете, давно наверное? Я только одного знаю, который в спальниках в долл. платит. Впрочем, гаражи с подвалом есть металлические, есть капитальные, и 2.8*5 и 4*10.., и многоэтажные, как на Северной. Конкретизируйте гараж. Вы сдаете в новостройке же на Троещине? В старом фонде финиша, как вы выразились, трехи без выкрутасов 9, спроса нет.На Лесном вероятно, не на Волкова. Метро обязывает)Гараж вы неплохо сдаете, давно наверное? Я только одного знаю, который в спальниках в долл. платит. Впрочем, гаражи с подвалом есть металлические, есть капитальные, и 2.8*5 и 4*10.., и многоэтажные, как на Северной. Конкретизируйте гараж.

Вы не рассматриваете вариант аренды покомнатной? За 3500- комната для одного или по 2000 с каждого, на двоих или мам с детьми, например?Лесной - 20 мин. пешком до метро, но чистый очень дом, хороший и ремонт квартирантам понравился. Вот сами заранее прислали фото счётчиков и заплатили. Просили разрешение бойлер поставить, но сейчас гор.вода норм - довольны. Прописала в бумажке, что если все ок будет, то со след.года цена вырастет на инфл. - 3%.До сих пор звонят "свободна?" (да, я не меняю симку) Уже подумываю "не продешевила ли"?)В финише Троещины переподписали с арендатором бумажку на год с повышениями раз в 3 мес. согласно индексу инфляции.Гараж - возле бывшего *Каравана*, на Луговой, кирпич, норм высота, подвалом не пользуются (я там всякое храню и приезжаю когда мне надо). Директор ГК пытался выведать за сколько сдаю, сказал, что 1200 грн цена сейчас, чтоб не продешевила) Арендуют уже почти 2 года и норм им всё.Аренда паркингов сейчас на низком старте, кстати. Видела на олкс там аналогичные гаражи по 100 дол. Решила не выпендриваться: нет сейчас времени на ожидания-переживания да и арендаторы меня устраивают вполне.Уже получил почтовый адрес дом, в который инвестировала. Вся испереживалась 300 раз уже: комфорт-класс и прицентр, целевой аудитории на желаемый бюджет не знаю.Что делать с домом в СТ в 10 км от Киева не решила. Там кап.ремонт нужен и кому его потом сдать?