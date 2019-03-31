Хм. Один мій знайомий переробив 2к " чешку" у "спальнику" на 4-кімнатну. По 4 здає. Проект, дійсно, сміливий, але прибуток на 60% більше. Ремонт весь робив власноруч.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 03:09
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:46
что он сдает по 4- кладовки, причем некоторые без окон? Я только одну 2к чеху знаю, где 4 окна, точнее 3, и из коридора балконная дверь.
Ваш Зепутат
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:54
по шлангам. не знаю, где, и главное- с какой целью, вы выискиваете г-о, которое держится 3 месяца. в инвештиции стоят родные краны ДБК, с родными же китайскими душевыми говношлангами, поменял их на такие же, выброшенные соседями по наитию ДБКшных же сантехников, которые сходу заявляли все говно, все менять, и меняли все и сразу. Так вот, поменял через 2.5 года (30месяцев). в монолитной инвештиции ставили несоизмеримые по цене смесы KLUDI, шланг силиконовый, в эксплуатации редкое говнище даже в теплой воде, через 3 года появился залом возле лейки, прошел еще год, держится пока. Как поломается- поменяю на комфортный мягко-гибкий китайский шланг от ДБК, которых подобранных у меня еще несколько штук.
Ваш Зепутат
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:57
Все с окнами: 1-бывшая кухня, 1 - маленькая комната, и 2 - разделенная большая комната, есть там окна. Мини-кухня перенесена в коридор и холодильник тоже в коридоре. И шкаф для верхней одежды в другой части коридора, которая образовалась в результате передела большой комнаты. В каждой комнате есть кровати с ортопед.матрасами и шкафы. Я была там - очень здорово.
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:07
alya_tsimbal Какая прелесть, ай жаль, что мне такой "разумный" арендатор не попался. Я б его так научил "Родину любить" десятому бы "заказал". Причём никакого насилия.
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