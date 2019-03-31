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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1561156215631564

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 51
Виросли більш як на 50%
14%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
39%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 03:09

  rjkz написав:
А ще можна перекриття зробити та здавати 2 поверхи

Хм. Один мій знайомий переробив 2к " чешку" у "спальнику" на 4-кімнатну. По 4 здає. Проект, дійсно, сміливий, але прибуток на 60% більше. Ремонт весь робив власноруч.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:46

  alya_tsimbal написав:
  rjkz написав:А ще можна перекриття зробити та здавати 2 поверхи

знайомий переробив 2к " чешку" у "спальнику" на 4-кімнатну. По 4 здає. прибуток на 60% більше

что он сдает по 4- кладовки, причем некоторые без окон? Я только одну 2к чеху знаю, где 4 окна, точнее 3, и из коридора балконная дверь.
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:54

по шлангам. не знаю, где, и главное- с какой целью, вы выискиваете г-о, которое держится 3 месяца. в инвештиции стоят родные краны ДБК, с родными же китайскими душевыми говношлангами, поменял их на такие же, выброшенные соседями по наитию ДБКшных же сантехников, которые сходу заявляли все говно, все менять, и меняли все и сразу. Так вот, поменял через 2.5 года (30месяцев). в монолитной инвештиции ставили несоизмеримые по цене смесы KLUDI, шланг силиконовый, в эксплуатации редкое говнище даже в теплой воде, через 3 года появился залом возле лейки, прошел еще год, держится пока. Как поломается- поменяю на комфортный мягко-гибкий китайский шланг от ДБК, которых подобранных у меня еще несколько штук.
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:57

  antonivs3 написав:
  alya_tsimbal написав:
  rjkz написав:А ще можна перекриття зробити та здавати 2 поверхи

знайомий переробив 2к " чешку" у "спальнику" на 4-кімнатну. По 4 здає. прибуток на 60% більше

что он сдает по 4- кладовки, причем некоторые без окон? Я только одну 2к чеху знаю, где 4 окна, точнее 3, и из коридора балконная дверь.

Все с окнами: 1-бывшая кухня, 1 - маленькая комната, и 2 - разделенная большая комната, есть там окна. Мини-кухня перенесена в коридор и холодильник тоже в коридоре. И шкаф для верхней одежды в другой части коридора, которая образовалась в результате передела большой комнаты. В каждой комнате есть кровати с ортопед.матрасами и шкафы. Я была там - очень здорово.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:07

alya_tsimbal Какая прелесть, ай жаль, что мне такой "разумный" арендатор не попался. Я б его так научил "Родину любить" десятому бы "заказал". Причём никакого насилия. :)
dir
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:00

...тільки пасивний прибуток - наше фффсьо!)))

... навіть, зробивши 2 студії - це вже АКТИВНИЙ прибуток.... - а зробивши 4 коморки - це вже міні-готель :mrgreen:
... а ще можна хостел з "чешки"/чи у новобудові зробити :mrgreen:

- нє, нам такий "кузнєц" не треба! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 06:03

  dir написав:alya_tsimbal Какая прелесть, ай жаль, что мне такой "разумный" арендатор не попался. Я б его так научил "Родину любить" десятому бы "заказал". Причём никакого насилия. :)

Непонятно кто такой "десятый". Но шли бы Вы своей дорогой. Учить он арендодателя собрался)
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 06:06

  Долярчик написав:... навіть, зробивши 2 студії - це вже АКТИВНИЙ прибуток.... - а зробивши 4 коморки - це вже міні-готель :mrgreen:
... а ще можна хостел з "чешки"/чи у новобудові зробити :mrgreen:

- нє, нам такий "кузнєц" не треба! :mrgreen:

Хостел - вже робота.
У 2 студiо ще ж (кухнi+сантехнiка+ технiка) *2
alya_tsimbal
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