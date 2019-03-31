Додано: Чет 15 сер, 2019 08:54

по шлангам. не знаю, где, и главное- с какой целью, вы выискиваете г-о, которое держится 3 месяца. в инвештиции стоят родные краны ДБК, с родными же китайскими душевыми говношлангами, поменял их на такие же, выброшенные соседями по наитию ДБКшных же сантехников, которые сходу заявляли все говно, все менять, и меняли все и сразу. Так вот, поменял через 2.5 года (30месяцев). в монолитной инвештиции ставили несоизмеримые по цене смесы KLUDI, шланг силиконовый, в эксплуатации редкое говнище даже в теплой воде, через 3 года появился залом возле лейки, прошел еще год, держится пока. Как поломается- поменяю на комфортный мягко-гибкий китайский шланг от ДБК, которых подобранных у меня еще несколько штук.

Ваш Зепутат