Нас жестко тролят:
https://finance.ua/saving/v-kakom-gorod ... avat-zhile
Однуха без кухни, шкафов, комода, пары кресел, столика, кондиционера, посудомойки, светильников, вешалки- прихожей, зеркал и т.д. за 14 000 грн?
Удачного лордизма
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:39
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Нас жестко тролят:
https://finance.ua/saving/v-kakom-gorod ... avat-zhile
Однуха без кухни, шкафов, комода, пары кресел, столика, кондиционера, посудомойки, светильников, вешалки- прихожей, зеркал и т.д. за 14 000 грн?
Удачного лордизма
|