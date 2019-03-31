Нас жестко тролят:
https://finance.ua/saving/v-kakom-gorod ... avat-zhile
Однуха без кухни, шкафов, комода, пары кресел, столика, кондиционера, посудомойки, светильников, вешалки- прихожей, зеркал и т.д. за 14 000 грн?
Удачного лордизма
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:39
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Нас жестко тролят:
https://finance.ua/saving/v-kakom-gorod ... avat-zhile
Однуха без кухни, шкафов, комода, пары кресел, столика, кондиционера, посудомойки, светильников, вешалки- прихожей, зеркал и т.д. за 14 000 грн?
Удачного лордизма
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:21
Життєві історії від орендодавців і орендарів. Чого тільки не буває у стосунках між ними. Повеселила остання оповідь: "..У результаті пошуків дівчата знайшли квартиру з радянським ремонтом в 10 хвилинах від станції метро «Лівобережна». Оренда склала 10 000 гривень на місяць. Проблеми у орендованій квартирі почались щойно дівчата заселились. Спершу забився унітаз, потім виникла потреба міняти проводку з розетками. Наприклад, в кімнаті, де я жила, стояв дуже старий диван, тому запропонувала купити туди нове ліжко. Хазяйка мене звинуватила в тому, що в мене немає серця і я лиха людина, що хочу вивезти диван. Потім зламався холодильник. З власницею квартири дівчата домовились, що відремонтують холодильник за власні кошти, а вона має повернути їм завдаток". Я ПЛАКАВ. Здаю на Лук"янівці за 10 000 грн безпроблемного хруща з ремонтом. ТРЕБА ПІДВИЩУВАТИ СТАВКУ. )))
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:23
UA, нас жестко нае в расчетах. Там дано: "квартира однокомнатная, площадью 48-55 кв м".
Метраж очень важен при покупке, но не сильно влияет на цену аренды. Не думаю, что многие купили бы под аренду такие большие однухи. Значит, рентабельность уже посчитана неправильно.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:58
По моему опыту, организовать комфортное жизненное пространство для пары, возможно на площади от 42м кв. 1к - 55 метров, это уже элемент роскоши, который уместен в соответствующем сегменте и локации, который вышеприведенном "исследовании" не затрагивается.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:59
Это очень зависит от планировки.
К примеру, берем 42 квадратных метра в МК:
Комната 15 м2, кухня по факту 9.5 м2.
коридор узкий Г-образный (ничего путного из него не сложишь)
Берем двустороннюю однуху в "Форесте" на 38 квадратных метров:
Комната 15.5 м2, кухня 12.5 м2.
Да, локация у МК лучше, но мы же сравниваем планировки
Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:11
В МК есть куча квартир где наоборот - в 42метрах спальня 10 метров (кровать+шкаф), а кухня- 16 метров (кухня, стол + диван, телек).
По факту получается «евродвушка» - самая оптимальная планировка в маленьком метраже для 1-2 человек.
Г-образный коридор конечно shit
Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:12
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ребята, кто занимается посуточной арендой?
Серьезно?
Есть пара вопросов, возможно в личку..
Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:18
Два человека в 10 м2 да еще и с полноценным шкафом... не представляю, сколько там останется под утро кислорода.
Исключительно под аренду - арендаторы и с открытыми дверями поспят)))
Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:26
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