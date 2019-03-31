RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1562156315641565

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 51
Виросли більш як на 50%
14%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
39%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Нас жестко тролят:
https://finance.ua/saving/v-kakom-gorod ... avat-zhile
Однуха без кухни, шкафов, комода, пары кресел, столика, кондиционера, посудомойки, светильников, вешалки- прихожей, зеркал и т.д. за 14 000 грн?
Удачного лордизма :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4412
З нами з: 19.07.08
Подякував: 473 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:21

Життєві історії від орендодавців і орендарів. Чого тільки не буває у стосунках між ними. Повеселила остання оповідь: "..У результаті пошуків дівчата знайшли квартиру з радянським ремонтом в 10 хвилинах від станції метро «Лівобережна». Оренда склала 10 000 гривень на місяць. Проблеми у орендованій квартирі почались щойно дівчата заселились. Спершу забився унітаз, потім виникла потреба міняти проводку з розетками. Наприклад, в кімнаті, де я жила, стояв дуже старий диван, тому запропонувала купити туди нове ліжко. Хазяйка мене звинуватила в тому, що в мене немає серця і я лиха людина, що хочу вивезти диван. Потім зламався холодильник. З власницею квартири дівчата домовились, що відремонтують холодильник за власні кошти, а вона має повернути їм завдаток". Я ПЛАКАВ. Здаю на Лук"янівці за 10 000 грн безпроблемного хруща з ремонтом. ТРЕБА ПІДВИЩУВАТИ СТАВКУ. ))) https://hmarochos.kiev.ua/2019/08/15/ra ... -stolytsi/
ihorkyiv
 
Повідомлень: 456
З нами з: 01.05.17
Подякував: 82 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:23

UA, нас жестко нае в расчетах. Там дано: "квартира однокомнатная, площадью 48-55 кв м".
Метраж очень важен при покупке, но не сильно влияет на цену аренды. Не думаю, что многие купили бы под аренду такие большие однухи. Значит, рентабельность уже посчитана неправильно.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1249
З нами з: 09.08.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:58

  Natt написав:UA, нас жестко нае в расчетах. Там дано: "квартира однокомнатная, площадью 48-55 кв м".
Метраж очень важен при покупке, но не сильно влияет на цену аренды. Не думаю, что многие купили бы под аренду такие большие однухи. Значит, рентабельность уже посчитана неправильно.

По моему опыту, организовать комфортное жизненное пространство для пары, возможно на площади от 42м кв. 1к - 55 метров, это уже элемент роскоши, который уместен в соответствующем сегменте и локации, который вышеприведенном "исследовании" не затрагивается.
UA
 
Повідомлень: 4412
З нами з: 19.07.08
Подякував: 473 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:59

  UA написав:
  Natt написав:UA, нас жестко нае в расчетах. Там дано: "квартира однокомнатная, площадью 48-55 кв м".
Метраж очень важен при покупке, но не сильно влияет на цену аренды. Не думаю, что многие купили бы под аренду такие большие однухи. Значит, рентабельность уже посчитана неправильно.

По моему опыту, организовать комфортное жизненное пространство для пары, возможно на площади от 42м кв. 1к - 55 метров, это уже элемент роскоши, который уместен в соответствующем сегменте и локации, который вышеприведенном "исследовании" не затрагивается.

Это очень зависит от планировки.
К примеру, берем 42 квадратных метра в МК:
Комната 15 м2, кухня по факту 9.5 м2.
коридор узкий Г-образный (ничего путного из него не сложишь)
Берем двустороннюю однуху в "Форесте" на 38 квадратных метров:
Комната 15.5 м2, кухня 12.5 м2.
Да, локация у МК лучше, но мы же сравниваем планировки
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8646
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 2289 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:11

  antey1969 написав:Это очень зависит от планировки.
К примеру, берем 42 квадратных метра в МК:
Комната 15 м2, кухня по факту 9.5 м2.
коридор узкий Г-образный (ничего путного из него не сложишь)
Берем двустороннюю однуху в "Форесте" на 38 квадратных метров:
Комната 15.5 м2, кухня 12.5 м2.
Да, локация у МК лучше, но мы же сравниваем планировки


В МК есть куча квартир где наоборот - в 42метрах спальня 10 метров (кровать+шкаф), а кухня- 16 метров (кухня, стол + диван, телек).
По факту получается «евродвушка» - самая оптимальная планировка в маленьком метраже для 1-2 человек.

Г-образный коридор конечно shit
investorkiev
 
Повідомлень: 587
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ребята, кто занимается посуточной арендой?
Серьезно?
Есть пара вопросов, возможно в личку..
investorkiev
 
Повідомлень: 587
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:18

  investorkiev написав:
  antey1969 написав:Это очень зависит от планировки.
К примеру, берем 42 квадратных метра в МК:
Комната 15 м2, кухня по факту 9.5 м2.
коридор узкий Г-образный (ничего путного из него не сложишь)
Берем двустороннюю однуху в "Форесте" на 38 квадратных метров:
Комната 15.5 м2, кухня 12.5 м2.
Да, локация у МК лучше, но мы же сравниваем планировки


В МК есть куча квартир где наоборот - в 42метрах спальня 10 метров (кровать+шкаф), а кухня- 16 метров (кухня, стол + диван, телек).
По факту получается «евродвушка» - самая оптимальная планировка в маленьком метраже для 1-2 человек.

Г-образный коридор конечно shit

Два человека в 10 м2 да еще и с полноценным шкафом... не представляю, сколько там останется под утро кислорода.
Исключительно под аренду - арендаторы и с открытыми дверями поспят)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8646
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 2289 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:26

  antey1969 написав:Два человека в 10 м2 да еще и с полноценным шкафом... не представляю, сколько там останется под утро кислорода.
Исключительно под аренду - арендаторы и с открытыми дверями поспят)))


Если при этом есть окно которое открывается и кондер - то все не так уж плохо
investorkiev
 
Повідомлень: 587
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1562156315641565
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1494, 1495, 1496
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
14955 1183922
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 22:16
Оранжевый-хит сезона
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 814
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182646
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.