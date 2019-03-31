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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:00
vhata написав: UA написав:
По моему опыту, организовать комфортное жизненное пространство для пары, возможно на площади от 42м кв.
вот думаю писать или не писать, затюкают местные
- у меня есть трешка около 39м2, переделанная из двушки, сталинка, 3м потолок, огромные окна, правда самый центр. Клаустрофобическая кухня, но есть все, кроме посудомойки. Сдается с первого показа.
У меня кухня 37 метров, даже тяжело представить трешку в 39 метров, в голове просто не укладывается.
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freeze
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:01
Help!!
Посуточная аренда!!!
SOS!!
Неужели никто не занимается??
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investorkiev
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:09
freeze написав:
У меня кухня 37 метров, даже тяжело представить трешку в 39 метров, в голове просто не укладывается.
да уж, люблю 2к хрущи 39м2 на Тампере, но люблю их исключительно как ван-бедрум с двумя с/у. Может представительница Полтавы имеет в виду 39 метров площади общей?
Ваш Зепутат
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antonivs3
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:17
freeze написав:
У меня кухня 37 метров, даже тяжело представить трешку в 39 метров, в голове просто не укладывается.
около 9,5м2 комнаты, окна большущие - светло и душевно
(39- общей площади ) я знала, что будет много удивленных
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:30
antey1969 написав: UA написав: Natt написав:UA
, нас жестко нае в расчетах. Там дано: "квартира однокомнатная, площадью 48-55 кв м"
.
Метраж очень важен при покупке, но не сильно влияет на цену аренды. Не думаю, что многие купили бы под аренду такие большие однухи. Значит, рентабельность уже посчитана неправильно.
По моему опыту, организовать комфортное жизненное пространство для пары, возможно на площади от 42м кв. 1к - 55 метров, это уже элемент роскоши, который уместен в соответствующем сегменте и локации, который вышеприведенном "исследовании" не затрагивается.
Это очень зависит от планировки.
К примеру, берем 42 квадратных метра в МК:
Комната 15 м2, кухня по факту 9.5 м2.
коридор узкий Г-образный (ничего путного из него не сложишь)
Берем двустороннюю однуху в "Форесте" на 38 квадратных метров:
Комната 15.5 м2, кухня 12.5 м2.
Да, локация у МК лучше, но мы же сравниваем планировки
если мк - это мисто квитив, то 38 м2 там тоже есть. с практически квадратной прихожей.
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rjkz
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:32
antey1969 написав: investorkiev написав: antey1969 написав:
Это очень зависит от планировки.
К примеру, берем 42 квадратных метра в МК:
Комната 15 м2, кухня по факту 9.5 м2.
коридор узкий Г-образный (ничего путного из него не сложишь)
Берем двустороннюю однуху в "Форесте" на 38 квадратных метров:
Комната 15.5 м2, кухня 12.5 м2.
Да, локация у МК лучше, но мы же сравниваем планировки
В МК есть куча квартир где наоборот - в 42метрах спальня 10 метров (кровать+шкаф), а кухня- 16 метров (кухня, стол + диван, телек).
По факту получается «евродвушка» - самая оптимальная планировка в маленьком метраже для 1-2 человек.
Г-образный коридор конечно shit
Два человека в 10 м2 да еще и с полноценным шкафом... не представляю, сколько там останется под утро кислорода.
Исключительно под аренду
- арендаторы и с открытыми дверями поспят)))
вот и получится посуточная аренда
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rjkz
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:36
vhata написав: UA написав:
По моему опыту, организовать комфортное жизненное пространство для пары, возможно на площади от 42м кв.
вот думаю писать или не писать, затюкают местные
- у меня есть трешка около 39м2, переделанная из двушки, сталинка, 3м потолок, огромные окна, правда самый центр. Клаустрофобическая кухня, но есть все, кроме посудомойки. Сдается с первого показа.
О! Знакомые несколько лет назад смотрели такую (2-бедрум, 39 квадратов (не помню точно сколько называли в сквэрфитах) в Манхеттене (не ЖК, а район НЙ).
Так что Вы в мировом тренде!
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rjkz
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:46
rjkz написав:
О! Знакомые несколько лет назад смотрели такую в Манхеттене (не ЖК, а район НЙ).
Так что Вы в мировом тренде!
спасибо! за нее так мало дававли до реконструкции, что рука не поднялась продать
А сейчас, сижу в засаде и жду инвестора - место просторное и классное, по моим подсчетам, соток 50-60 и расселить надо 2-3 дома где то по 15-17 квартир....
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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