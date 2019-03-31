Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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UA написав:По моему опыту, организовать комфортное жизненное пространство для пары, возможно на площади от 42м кв.
вот думаю писать или не писать, затюкают местные - у меня есть трешка около 39м2, переделанная из двушки, сталинка, 3м потолок, огромные окна, правда самый центр. Клаустрофобическая кухня, но есть все, кроме посудомойки. Сдается с первого показа.
У меня кухня 37 метров, даже тяжело представить трешку в 39 метров, в голове просто не укладывается.
Natt написав:UA, нас жестко нае в расчетах. Там дано: "квартира однокомнатная, площадью 48-55 кв м". Метраж очень важен при покупке, но не сильно влияет на цену аренды. Не думаю, что многие купили бы под аренду такие большие однухи. Значит, рентабельность уже посчитана неправильно.
По моему опыту, организовать комфортное жизненное пространство для пары, возможно на площади от 42м кв. 1к - 55 метров, это уже элемент роскоши, который уместен в соответствующем сегменте и локации, который вышеприведенном "исследовании" не затрагивается.
Это очень зависит от планировки. К примеру, берем 42 квадратных метра в МК: Комната 15 м2, кухня по факту 9.5 м2. коридор узкий Г-образный (ничего путного из него не сложишь) Берем двустороннюю однуху в "Форесте" на 38 квадратных метров: Комната 15.5 м2, кухня 12.5 м2. Да, локация у МК лучше, но мы же сравниваем планировки
если мк - это мисто квитив, то 38 м2 там тоже есть. с практически квадратной прихожей.
antey1969 написав:Это очень зависит от планировки. К примеру, берем 42 квадратных метра в МК: Комната 15 м2, кухня по факту 9.5 м2. коридор узкий Г-образный (ничего путного из него не сложишь) Берем двустороннюю однуху в "Форесте" на 38 квадратных метров: Комната 15.5 м2, кухня 12.5 м2. Да, локация у МК лучше, но мы же сравниваем планировки
В МК есть куча квартир где наоборот - в 42метрах спальня 10 метров (кровать+шкаф), а кухня- 16 метров (кухня, стол + диван, телек). По факту получается «евродвушка» - самая оптимальная планировка в маленьком метраже для 1-2 человек.
Г-образный коридор конечно shit
Два человека в 10 м2 да еще и с полноценным шкафом... не представляю, сколько там останется под утро кислорода. Исключительно под аренду - арендаторы и с открытыми дверями поспят)))
UA написав:По моему опыту, организовать комфортное жизненное пространство для пары, возможно на площади от 42м кв.
вот думаю писать или не писать, затюкают местные - у меня есть трешка около 39м2, переделанная из двушки, сталинка, 3м потолок, огромные окна, правда самый центр. Клаустрофобическая кухня, но есть все, кроме посудомойки. Сдается с первого показа.
О! Знакомые несколько лет назад смотрели такую (2-бедрум, 39 квадратов (не помню точно сколько называли в сквэрфитах) в Манхеттене (не ЖК, а район НЙ). Так что Вы в мировом тренде!
rjkz написав:О! Знакомые несколько лет назад смотрели такую в Манхеттене (не ЖК, а район НЙ). Так что Вы в мировом тренде!
спасибо! за нее так мало дававли до реконструкции, что рука не поднялась продать А сейчас, сижу в засаде и жду инвестора - место просторное и классное, по моим подсчетам, соток 50-60 и расселить надо 2-3 дома где то по 15-17 квартир....