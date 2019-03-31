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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 17 сер, 2019 08:32
vhata написав: UA написав:
По моему опыту, организовать комфортное жизненное пространство для пары, возможно на площади от 42м кв.
вот думаю писать или не писать, затюкают местные
- у меня есть трешка около 39м2, переделанная из двушки, сталинка, 3м потолок, огромные окна, правда самый центр
. Клаустрофобическая кухня, но есть все, кроме посудомойки. Сдается с первого показа.
Думаю дело в локации и цене.
У меня тоже, студия 28 метров, в правильной локации, за умеренную как для того места цену, с дракой у подъезда сдается. Жила пара, из за нехватки мест для хранения вещей, дополнительно арендовали бокс в хранилище на Железнодорожном шоссе. Зато пешком на работу.
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