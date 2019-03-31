Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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UA написав:По моему опыту, организовать комфортное жизненное пространство для пары, возможно на площади от 42м кв.
вот думаю писать или не писать, затюкают местные - у меня есть трешка около 39м2, переделанная из двушки, сталинка, 3м потолок, огромные окна, правда самый центр. Клаустрофобическая кухня, но есть все, кроме посудомойки. Сдается с первого показа.
Думаю дело в локации и цене. У меня тоже, студия 28 метров, в правильной локации, за умеренную как для того места цену, с дракой у подъезда сдается. Жила пара, из за нехватки мест для хранения вещей, дополнительно арендовали бокс в хранилище на Железнодорожном шоссе. Зато пешком на работу.
rjkz написав:О! Знакомые несколько лет назад смотрели такую в Манхеттене (не ЖК, а район НЙ). Так что Вы в мировом тренде!
спасибо! за нее так мало дававли до реконструкции, что рука не поднялась продать А сейчас, сижу в засаде и жду инвестора - место просторное и классное, по моим подсчетам, соток 50-60 и расселить надо 2-3 дома где то по 15-17 квартир....
Ничего не понял...Вы про сталинку говорили 39 м2? Или сталинки с садовыми огородами и под расселение 3х этажных бараков?