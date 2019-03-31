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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1564156515661567

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 51
Виросли більш як на 50%
14%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
39%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 08:32

  vhata написав:
  UA написав:По моему опыту, организовать комфортное жизненное пространство для пары, возможно на площади от 42м кв.
вот думаю писать или не писать, затюкают местные :) - у меня есть трешка около 39м2, переделанная из двушки, сталинка, 3м потолок, огромные окна, правда самый центр. Клаустрофобическая кухня, но есть все, кроме посудомойки. Сдается с первого показа.

Думаю дело в локации и цене.
У меня тоже, студия 28 метров, в правильной локации, за умеренную как для того места цену, с дракой у подъезда сдается. Жила пара, из за нехватки мест для хранения вещей, дополнительно арендовали бокс в хранилище на Железнодорожном шоссе. Зато пешком на работу.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 09:06

"... лендлорди також плачуть" ©®™)))

  investorkiev написав:Help!!

Посуточная аренда!!!
SOS!!

Неужели никто не занимается??

... нема нікого :mrgreen:
- всі ліниві... ой лендлорди :mrgreen: - хочуть ПАСИВНОГО прибутку! - щоб ні х... не робити, а лежати на Мальдівах на Мальвіні... а грошики на карту привату від орендарів кап-капкап :mrgreen:

- так що давайте свої питання стосовно подобової оренди сюди, на загал, а ми пожуєм/підкажемо/порадимо :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 09:40

  vhata написав:
  rjkz написав:О! Знакомые несколько лет назад смотрели такую в Манхеттене (не ЖК, а район НЙ).
Так что Вы в мировом тренде! :lol:
спасибо! за нее так мало дававли до реконструкции, что рука не поднялась продать :) А сейчас, сижу в засаде и жду инвестора - место просторное и классное, по моим подсчетам, соток 50-60 и расселить надо 2-3 дома где то по 15-17 квартир....



Ничего не понял...Вы про сталинку говорили 39 м2? Или сталинки с садовыми огородами и под расселение 3х этажных бараков?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 10:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

вроде не по теме, но если кто помнит, что случилось с арендой в конце 2008, тот поймет:
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... radovatsya
rjkz
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