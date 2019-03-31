Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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UA написав:По моему опыту, организовать комфортное жизненное пространство для пары, возможно на площади от 42м кв.
вот думаю писать или не писать, затюкают местные - у меня есть трешка около 39м2, переделанная из двушки, сталинка, 3м потолок, огромные окна, правда самый центр. Клаустрофобическая кухня, но есть все, кроме посудомойки. Сдается с первого показа.
Думаю дело в локации и цене. У меня тоже, студия 28 метров, в правильной локации, за умеренную как для того места цену, с дракой у подъезда сдается. Жила пара, из за нехватки мест для хранения вещей, дополнительно арендовали бокс в хранилище на Железнодорожном шоссе. Зато пешком на работу.
rjkz написав:О! Знакомые несколько лет назад смотрели такую в Манхеттене (не ЖК, а район НЙ). Так что Вы в мировом тренде!
спасибо! за нее так мало дававли до реконструкции, что рука не поднялась продать А сейчас, сижу в засаде и жду инвестора - место просторное и классное, по моим подсчетам, соток 50-60 и расселить надо 2-3 дома где то по 15-17 квартир....
Ничего не понял...Вы про сталинку говорили 39 м2? Или сталинки с садовыми огородами и под расселение 3х этажных бараков?
Долярчик написав:[ ... нема нікого - всі ліниві... ой лендлорди - хочуть ПАСИВНОГО прибутку! - щоб ні х... не робити, а лежати на Мальдівах на Мальвіні... а грошики на карту привату від орендарів кап-капкап
- так що давайте свої питання стосовно подобової оренди сюди, на загал, а ми пожуєм/підкажемо/порадимо
Доллярчик, на вашем примере ещё раз убеждаюсь, что только тот человек который ничего не сдаёт наивно полагает, что арендодатели ничего не делают и им прилетает по привату определённая сумма в месяц.
Посмоирите на профессиональных (если можно так выразиться)арендодотелей этой ветки и проанализируйте в скольки направлениях они разбираются. Но вы же только кушаете ту лапшу, которую вам с удовольствием навешивает Акурт.
Пс И кстати, сдающий одну квартиру в Киеве, и тем более в Украине имеет счастье не только не сдохнуть от голода, а не то, что бы лежать на мальвине на мальдивах. Тем более, что и мальвину киевской квартирой уже не удивить. ))
rjkz написав:Ничего не понял...Вы про сталинку говорили 39 м2?
сори, это та "ДОсталинка", укладку полов в которой, мы обсуждали с Вами
Кстати, хотела спросить, как инвестор начинает строить большие дома - стартует с площадки или со связей в городской власти? Интересно, может прийти человек "с улицы" и согласовать застройку 500 квартир, например.
vhata написав:Кстати, хотела спросить, как инвестор начинает строить большие дома - стартует с площадки или со связей в городской власти? Интересно, может прийти человек "с улицы" и согласовать застройку 500 квартир, например.
Чуток не так, все начинается не с площадки и связей во власти, а с наличия достаточного объема денег, благодаря им уже и появляются связи во власти и площадки ))) В Одессе например фактически строят только две строительные группы, остальные все под крышей или одной, или другой группы.
Долярчик написав:... нема нікого - всі ліниві... ой лендлорди - хочуть ПАСИВНОГО прибутку! - щоб ні х... не робити, а лежати на Мальдівах на Мальвіні... а грошики на карту привату від орендарів кап-капкап
Добавлю к коментариям hume. Мне кажется, человек ментально должен быть готов стать лендлордом. - не "прикипать" к объектам, делая из них идолов (посмотрела бы на Вас, если бы поцарапали Ваш, нежно уложенный пол) - спокойно относиться и быть готовым к тому, что чужие люди которые живут в [url]твоей[/url] квартире могут что то поломать, испортить и пр - понимать людей, которые у тебя живут. Мы ведь не роботы, с калькулятором, вместо мозгов, положительные эмоции в процессе работы важны. - ну и кочено, надо что бы руки стояли правильно. Иногда, что то чинешь, не потому, что экономишь, а потому что вызвонить мастера и рассказать что нужно, занимает больше времени, чем сделать и забыть.