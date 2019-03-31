Додано: Суб 17 сер, 2019 11:04

Долярчик написав: [

... нема нікого

- всі ліниві... ой лендлорди - хочуть ПАСИВНОГО прибутку! - щоб ні х... не робити, а лежати на Мальдівах на Мальвіні... а грошики на карту привату від орендарів кап-капкап



- так що давайте свої питання стосовно подобової оренди сюди, на загал, а ми пожуєм/підкажемо/порадимо ... нема нікого- всі ліниві... ой лендлорди- хочуть ПАСИВНОГО прибутку! - щоб ні х... не робити, а лежати на Мальдівах на Мальвіні... а грошики на карту привату від орендарів кап-капкап- так що давайте свої питання стосовно подобової оренди сюди, на загал, а ми пожуєм/підкажемо/порадимо

Доллярчик, на вашем примере ещё раз убеждаюсь, что только тот человек который ничего не сдаёт наивно полагает, что арендодатели ничего не делают и им прилетает по привату определённая сумма в месяц.Посмоирите на профессиональных (если можно так выразиться)арендодотелей этой ветки и проанализируйте в скольки направлениях они разбираются. Но вы же только кушаете ту лапшу, которую вам с удовольствием навешивает Акурт.ПсИ кстати, сдающий одну квартиру в Киеве, и тем более в Украине имеет счастье не только не сдохнуть от голода, а не то, что бы лежать на мальвине на мальдивах. Тем более, что и мальвину киевской квартирой уже не удивить. ))Мечтай дальше