Додано: Суб 17 сер, 2019 12:40

Если честно то не вижу «аццкого» труда в работе лендлорда.



Понимать суть конечно нужно - что ты покупаешь, для кого, по чем, какие материалы используешь в ремонте и т.д.



А это все приходит с опытом.



Так что, Долярчик, тем более что ты сам ремонт умеешь делать - дерзай!



Покупай самую большую треху, дели ее на 3 однушки (или однушки+студии) и сдавай смело!

Озолотишься!

И никогда тебе уже не прийдется торговать ширпотребом на рынке в жару, холод, снег и слякоть!

Ты сможешь заниматься воспитанием детей, путешествиями, саморазвитием.

Потом от безделия заведешь любовницу, жена узнает (у нее тоже ведь будет куча свободного времени - проследит тайком), будут сморы, скандалы, разрушенная семья, порицание тещи, которая столько лет пригревала на груди неблагодарного зятька-Долярчика...

Потом будет одиночество и тягучая пропасть дня, которого нечем заполнить - ни дел, ни семьи... скучная вечность... закончится это все алкоголем, от безысходности - сначала 0.05, потом 0.100, потом 0.200l чтобы скрасить это чудовище-серый день...

Увлечешься поэзией «проклятых поэтов».. а от тоски уже и на иглу сесть можно...



Дальше - полная деградация личности и загнивание тела Долярчика... и смерть...



Нет, Долярчик, не занимайся лендлордством, лучше батрачь, батрачь как проклятый- на рынке, на клубнике в Польще...



Не готов ты быть лендлордом еще...

Не готов кинуть все, взять Мальвину и с ней на белоснежный пляж с лазурным морем...