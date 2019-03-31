Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:[ ... нема нікого.... - всі ліниві... ой лендлорди - хочуть ПАСИВНОГО прибутку! - щоб ні х... не робити, а лежати на Мальдівах на Мальвіні... а грошики на карту привату від орендарів кап-капкап
- так що давайте свої питання стосовно подобової оренди сюди, на загал, а ми пожуєм/підкажемо/порадимо...
Доллярчик, на вашем примере ещё раз убеждаюсь, что только тот человек который ничего не сдаёт наивно полагает, что арендодатели ничего не делают и им прилетает по привату определённая сумма в месяц.
Посмоирите на профессиональных (если можно так выразиться)арендодотелей этой ветки и проанализируйте в скольки направлениях они разбираются. Но вы же только кушаете ту лапшу, которую вам с удовольствием навешивает Акурт.
Пс И кстати, сдающий одну квартиру в Киеве, и тем более в Украине имеет счастье не только не сдохнуть от голода, а не то, что бы лежать на мальвине на мальдивах. Тем более, что и мальвину киевской квартирой уже не удивить. ))
Мечтай дальше
... та вже знаю, - начитався тут за роки, що лендлордизм - це ацццкий труд, а подобова - це х2! - просто, я часто тут піджартовую, а більшість(чомусь) сприймають все "за чисту монету"! ... от тому я, на наступний рік, коли в мене буде можливість вступити у "клуб лендлордів" - добряче ще раз обдумаю все.... - бо, щось зовсім не тішать ті % по оренді, які +/- = % по депозитах, якщо тримати 50/50 грн/дол і, тримаючи "руку на пульсі" переливати їх то в одну, то в іншу сторону....
п. с. .... просто мене дуже "шпетить" спробувати використати кредитне плече(іпотеку/чи розтермінування від забудовника на 3-5р.) + взяти однуху з таким плануванням, щоб можна було ЛЕГКО зробити з неї двуху!(~40м2)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Если честно то не вижу «аццкого» труда в работе лендлорда.
Понимать суть конечно нужно - что ты покупаешь, для кого, по чем, какие материалы используешь в ремонте и т.д.
А это все приходит с опытом.
Так что, Долярчик, тем более что ты сам ремонт умеешь делать - дерзай!
Покупай самую большую треху, дели ее на 3 однушки (или однушки+студии) и сдавай смело! Озолотишься! И никогда тебе уже не прийдется торговать ширпотребом на рынке в жару, холод, снег и слякоть! Ты сможешь заниматься воспитанием детей, путешествиями, саморазвитием. Потом от безделия заведешь любовницу, жена узнает (у нее тоже ведь будет куча свободного времени - проследит тайком), будут сморы, скандалы, разрушенная семья, порицание тещи, которая столько лет пригревала на груди неблагодарного зятька-Долярчика... Потом будет одиночество и тягучая пропасть дня, которого нечем заполнить - ни дел, ни семьи... скучная вечность... закончится это все алкоголем, от безысходности - сначала 0.05, потом 0.100, потом 0.200l чтобы скрасить это чудовище-серый день... Увлечешься поэзией «проклятых поэтов».. а от тоски уже и на иглу сесть можно...
Дальше - полная деградация личности и загнивание тела Долярчика... и смерть...
Нет, Долярчик, не занимайся лендлордством, лучше батрачь, батрачь как проклятый- на рынке, на клубнике в Польще...
Не готов ты быть лендлордом еще... Не готов кинуть все, взять Мальвину и с ней на белоснежный пляж с лазурным морем...
Долярчик написав:п. с. .... просто мене дуже "шпетить" спробувати використати кредитне плече(іпотеку/чи розтермінування від забудовника на 3-5р.) + взяти однуху з таким плануванням, щоб можна було ЛЕГКО зробити з неї двуху!(~40м2)
Чтобы было еще выгоднее, можете делить на студии, вот Вам лайфхак. Будет мегафункциональная студия-трансформер. Только соседям снизу не рассказывайте...