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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1565156615671568

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 51
Виросли більш як на 50%
14%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
39%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:24

... за крок до перевороту думок ©

  hume написав:
  Долярчик написав:[
... нема нікого....
- всі ліниві... ой лендлорди :mrgreen: - хочуть ПАСИВНОГО прибутку! - щоб ні х... не робити, а лежати на Мальдівах на Мальвіні... а грошики на карту привату від орендарів кап-капкап :mrgreen:

- так що давайте свої питання стосовно подобової оренди сюди, на загал, а ми пожуєм/підкажемо/порадимо...

Доллярчик, на вашем примере ещё раз убеждаюсь, что только тот человек который ничего не сдаёт наивно полагает, что арендодатели ничего не делают и им прилетает по привату определённая сумма в месяц.

Посмоирите на профессиональных (если можно так выразиться)арендодотелей этой ветки и проанализируйте в скольки направлениях они разбираются. Но вы же только кушаете ту лапшу, которую вам с удовольствием навешивает Акурт.

Пс
И кстати, сдающий одну квартиру в Киеве, и тем более в Украине имеет счастье не только не сдохнуть от голода, а не то, что бы лежать на мальвине на мальдивах. Тем более, что и мальвину киевской квартирой уже не удивить. ))

Мечтай дальше

... та вже знаю, - начитався тут за роки, що лендлордизм - це ацццкий труд, а подобова - це х2!
- просто, я часто тут піджартовую, а більшість(чомусь) сприймають все "за чисту монету"! :mrgreen:
... от тому я, на наступний рік, коли в мене буде можливість вступити у "клуб лендлордів" - добряче ще раз обдумаю все.... - бо, щось зовсім не тішать ті % по оренді, які +/- = % по депозитах, якщо тримати 50/50 грн/дол і, тримаючи "руку на пульсі" переливати їх то в одну, то в іншу сторону.... :roll:

п. с.
.... просто мене дуже "шпетить" спробувати використати кредитне плече(іпотеку/чи розтермінування від забудовника на 3-5р.) + взяти однуху з таким плануванням, щоб можна було ЛЕГКО зробити з неї двуху!(~40м2)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Если честно то не вижу «аццкого» труда в работе лендлорда.

Понимать суть конечно нужно - что ты покупаешь, для кого, по чем, какие материалы используешь в ремонте и т.д.

А это все приходит с опытом.

Так что, Долярчик, тем более что ты сам ремонт умеешь делать - дерзай!

Покупай самую большую треху, дели ее на 3 однушки (или однушки+студии) и сдавай смело!
Озолотишься!
И никогда тебе уже не прийдется торговать ширпотребом на рынке в жару, холод, снег и слякоть!
Ты сможешь заниматься воспитанием детей, путешествиями, саморазвитием.
Потом от безделия заведешь любовницу, жена узнает (у нее тоже ведь будет куча свободного времени - проследит тайком), будут сморы, скандалы, разрушенная семья, порицание тещи, которая столько лет пригревала на груди неблагодарного зятька-Долярчика...
Потом будет одиночество и тягучая пропасть дня, которого нечем заполнить - ни дел, ни семьи... скучная вечность... закончится это все алкоголем, от безысходности - сначала 0.05, потом 0.100, потом 0.200l чтобы скрасить это чудовище-серый день...
Увлечешься поэзией «проклятых поэтов».. а от тоски уже и на иглу сесть можно...

Дальше - полная деградация личности и загнивание тела Долярчика... и смерть...

Нет, Долярчик, не занимайся лендлордством, лучше батрачь, батрачь как проклятый- на рынке, на клубнике в Польще...

Не готов ты быть лендлордом еще...
Не готов кинуть все, взять Мальвину и с ней на белоснежный пляж с лазурным морем...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ору...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:12

  Долярчик написав:п. с.
.... просто мене дуже "шпетить" спробувати використати кредитне плече(іпотеку/чи розтермінування від забудовника на 3-5р.) + взяти однуху з таким плануванням, щоб можна було ЛЕГКО зробити з неї двуху!(~40м2)

Чтобы было еще выгоднее, можете делить на студии, вот Вам лайфхак. Будет мегафункциональная студия-трансформер.
Только соседям снизу не рассказывайте...
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Natt
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 14:06

investorkiev
... Натаха, та ти поетеса :mrgreen:

- то які питання по подобовій оренді? - що мучить? :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 14:08

  Natt написав:
  Долярчик написав:п. с.
.... просто мене дуже "шпетить" спробувати використати кредитне плече(іпотеку/чи розтермінування від забудовника на 3-5р.) + взяти однуху з таким плануванням, щоб можна було ЛЕГКО зробити з неї двуху!(~40м2)

Чтобы было еще выгоднее, можете делить на студии, вот Вам лайфхак. Будет мегафункциональная студия-трансформер.
Только соседям снизу не рассказывайте...
Зображення
Зображення

....то повний ппц!
- хто ж таке орендує????
- кучка студіків..... хачей? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 14:13

  Долярчик написав:investorkiev
... Натаха, та ти поетеса :mrgreen:

- то які питання по подобовій оренді? - що мучить? :wink:


Мучит ряд практических вопросов:
- какая среднемесячная загрузка?
-какая сезонность?
-какая должна быть ценовая политика для длительного заселения (неделя, месяц)
-где нужно рекламироваться, на каких ресурсах
-какой принцип оплаты уборщицы?
И т.д.
Что из этого ты мне можешь ответить?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 14:37

  investorkiev написав:
  Долярчик написав:investorkiev
... Натаха, та ти поетеса :mrgreen:

- то які питання по подобовій оренді? - що мучить? :wink:


Мучит ряд практических вопросов:
- какая среднемесячная загрузка?
-какая сезонность?
-какая должна быть ценовая политика для длительного заселения (неделя, месяц)
-где нужно рекламироваться, на каких ресурсах
-какой принцип оплаты уборщицы?
И т.д.
Что из этого ты мне можешь ответить?

... нє, я ще можу додати запитань :mrgreen:
- як застрахуватись від пошкодженого майна?(400-700грн за добу, навіть, розбитого унітазу чи телика не окупить)
- як заселяти/виселяти, якщо поїхав на вихідні на шашлики в область?(невже бути зав'язаним цим назавжди?) :mrgreen:
- якщо тим всім буде займатись УК, то чи буде рентабельність/сенс такого бізнесу?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Долярчик, мне твои вопросы совершенно не интересны/не актуальны.

-сам увеличиваешь аммортизационные отчисления и с них чинишь унитаз

-заселение/выселение с помощью автоматизации происходит само, я так неоднократно сам снимал за границей на аирбнб, хозяев в глаза не видел.
investorkiev
 
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