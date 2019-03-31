Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Коллеги, благодаря вам, уже успешно сдал одну квартиру, прошу помочь сдать еще одну, а именно хочу прицениться, так как на ОЛХ и других сайтах этого дома не нашел.... Бульвар Леси Украинки 8, сталинка(высокие потолки, лифт), 6 этаж 7 этажного кирпичного дома, двухкомнатная(на две стороны), видовая, ремонт, как и на предыдущей квартире, типа Евро, которому лет 15, мебель необходимая, объяву еще не давал, но уже реально дают 14 тыс, что скажите дешево или можно отдать? спс.
тарасов написав:Коллеги, благодаря вам, уже успешно сдал одну квартиру, прошу помочь сдать еще одну, а именно хочу прицениться, так как на ОЛХ и других сайтах этого дома не нашел.... Бульвар Леси Украинки 8, сталинка(высокие потолки, лифт), 6 этаж 7 этажного кирпичного дома, двухкомнатная(на две стороны), видовая, ремонт, как и на предыдущей квартире, типа Евро, которому лет 15, мебель необходимая, объяву еще не давал, но уже реально дают 14 тыс, что скажите дешево или можно отдать? спс.
Ваш диапазон 18-20. Думаю быстро сдадите. Правда я ремонта не видел))
Долярчик написав:investorkiev ... Натаха, та ти поетеса
- то які питання по подобовій оренді? - що мучить?
Мучит ряд практических вопросов: - какая среднемесячная загрузка? -какая сезонность? -какая должна быть ценовая политика для длительного заселения (неделя, месяц) -где нужно рекламироваться, на каких ресурсах -какой принцип оплаты уборщицы? И т.д. Что из этого ты мне можешь ответить?
... нє, я ще можу додати запитань - як застрахуватись від пошкодженого майна?(400-700грн за добу, навіть, розбитого унітазу чи телика не окупить) - як заселяти/виселяти, якщо поїхав на вихідні на шашлики в область?(невже бути зав'язаним цим назавжди?) - якщо тим всім буде займатись УК, то чи буде рентабельність/сенс такого бізнесу?
Financial Independence enthusiasts will have the closest-to-correct answer: take your annual spending, and multiply it by somewhere between 20 and 50. That’s your retirement number. If you use the number 25, you’re implicitly using a 4% Safe Withdrawal Rate, which is my own personal favorite number.
So where does this magic number come from? At the most basic level, you can think of it like this: imagine you have your ‘stash of retirement savings invested in stocks or other assets. They pay dividends and appreciate in price at a total rate of 7% per year, before inflation. Inflation eats 3% on average, leaving you with 4% to spend reliably, forever.
тобто при інфляції 3% твоя нерухомість ленлорда (або інший актив) має показувати номінальну дохідність 7%
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 сер, 2019 20:05, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
freeze написав:Чуток не так, все начинается не с площадки и связей во власти, а с наличия достаточного объема денег, благодаря им уже и появляются связи во власти и площадки ))) В Одессе например фактически строят только две строительные группы, остальные все под крышей или одной, или другой группы.
Чужого с деньгами в город пустят? Просто та площадка, о которой пишу, как бы "спрятана" от глаз, у меня есть личный интерес, поэтому была мысль "поискать" неместного инвестора. Там можно поставить огромный дом. И цена новостроя в том районе, будет 900 баксов наверное, если это не бюджетная застройка.
выделенное ИМХО взаимоисключающие понятия для Полтавы
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
тарасов написав:Коллеги, благодаря вам, уже успешно сдал одну квартиру, прошу помочь сдать еще одну, а именно хочу прицениться, так как на ОЛХ и других сайтах этого дома не нашел.... Бульвар Леси Украинки 8, сталинка(высокие потолки, лифт), 6 этаж 7 этажного кирпичного дома, двухкомнатная(на две стороны), видовая, ремонт, как и на предыдущей квартире, типа Евро, которому лет 15, мебель необходимая, объяву еще не давал, но уже реально дают 14 тыс, что скажите дешево или можно отдать? спс.
что это значит? ИМХО 16к если вменяемые арендаторы на долгосрок можно сдавать, при этом ежемесячно мин 10% откладывать целевыми на ремонт, потенциал этой квартиры после нормального ремонта от 20кгрн
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский