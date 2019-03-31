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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1567156815691570>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 51
Виросли більш як на 50%
14%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
39%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 17:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Коллеги, благодаря вам, уже успешно сдал одну квартиру, прошу помочь сдать еще одну, а именно хочу прицениться, так как на ОЛХ и других сайтах этого дома не нашел....
Бульвар Леси Украинки 8, сталинка(высокие потолки, лифт), 6 этаж 7 этажного кирпичного дома, двухкомнатная(на две стороны), видовая, ремонт, как и на предыдущей квартире, типа Евро, которому лет 15, мебель необходимая, объяву еще не давал, но уже реально дают 14 тыс, что скажите дешево или можно отдать? спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 18:37

  тарасов написав:Коллеги, благодаря вам, уже успешно сдал одну квартиру, прошу помочь сдать еще одну, а именно хочу прицениться, так как на ОЛХ и других сайтах этого дома не нашел....
Бульвар Леси Украинки 8, сталинка(высокие потолки, лифт), 6 этаж 7 этажного кирпичного дома, двухкомнатная(на две стороны), видовая, ремонт, как и на предыдущей квартире, типа Евро, которому лет 15, мебель необходимая, объяву еще не давал, но уже реально дают 14 тыс, что скажите дешево или можно отдать? спс.

Ваш диапазон 18-20.
Думаю быстро сдадите.
Правда я ремонта не видел))
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 18:45

UA
блин, а не дорого, начнет сдаваться где то с начало октября, уже не сезон, не хочется попасть на длительны простой...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 18:49

  Долярчик написав:
  investorkiev написав:
  Долярчик написав:investorkiev
... Натаха, та ти поетеса :mrgreen:

- то які питання по подобовій оренді? - що мучить? :wink:


Мучит ряд практических вопросов:
- какая среднемесячная загрузка?
-какая сезонность?
-какая должна быть ценовая политика для длительного заселения (неделя, месяц)
-где нужно рекламироваться, на каких ресурсах
-какой принцип оплаты уборщицы?
И т.д.
Что из этого ты мне можешь ответить?

... нє, я ще можу додати запитань :mrgreen:
- як застрахуватись від пошкодженого майна?(400-700грн за добу, навіть, розбитого унітазу чи телика не окупить)
- як заселяти/виселяти, якщо поїхав на вихідні на шашлики в область?(невже бути зав'язаним цим назавжди?) :mrgreen:
- якщо тим всім буде займатись УК, то чи буде рентабельність/сенс такого бізнесу?

долярчік, учись

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jul/24/millionaire-retired-30s-kristy-shen-bryce-leung-fire
Using an adapted version of the “4% rule” – a principle borrowed from the traditional retirement world – they calculated their basic living expenses, C$40,000, and multiplied it by 25 to come to C$1m, the amount they would need to retire.

Тобто, якщо ти витрачаєш $400 в місяць ($5000 в рік), то для лендлордизма тре всього навсього 12 пачок Франклінів

і кажись фотка в цоколі...

Зображення

https://www.mrmoneymustache.com/2012/05/29/how-much-do-i-need-for-retirement/


і ще,

Financial Independence enthusiasts will have the closest-to-correct answer: take your annual spending, and multiply it by somewhere between 20 and 50. That’s your retirement number. If you use the number 25, you’re implicitly using a 4% Safe Withdrawal Rate, which is my own personal favorite number.

So where does this magic number come from? At the most basic level, you can think of it like this: imagine you have your ‘stash of retirement savings invested in stocks or other assets. They pay dividends and appreciate in price at a total rate of 7% per year, before inflation. Inflation eats 3% on average, leaving you with 4% to spend reliably, forever.


тобто при інфляції 3% твоя нерухомість ленлорда (або інший актив) має показувати номінальну дохідність 7%
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 сер, 2019 20:05, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 18:55

  тарасов написав:UA
блин, а не дорого, начнет сдаваться где то с начало октября, уже не сезон, не хочется попасть на длительны простой...

Норм. Площадь 52-56 метров?
В этом сегменте, не сезон это вторая половина декабря-начало января.
Если хоть как на English шпрехаете указывайте это в объяве.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:У меня тоже, студия 28 метров, в правильной локации, за умеренную как для того места цену, с дракой у подъезда сдается.

и зачем постоянно об этом кричать?
у меня например есть гостинка на Предславинской, сделан норм ремонт, сдается за суперпрайс(80 аренд), и шо теперь?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

А у меня нет гостинки в центре :(
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:21

UA
да 52 кв.м., но Англ. не знаю, а зачем он мне здесь, ок спс, буду думать, все планы перевернули... :shock:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:33

  vhata написав:
  freeze написав:Чуток не так, все начинается не с площадки и связей во власти, а с наличия достаточного объема денег, благодаря им уже и появляются связи во власти и площадки )))
В Одессе например фактически строят только две строительные группы, остальные все под крышей или одной, или другой группы.

Чужого с деньгами в город пустят? Просто та площадка, о которой пишу, как бы "спрятана" от глаз, у меня есть личный интерес, поэтому была мысль "поискать" неместного инвестора. Там можно поставить огромный дом. И цена новостроя в том районе, будет 900 баксов наверное, если это не бюджетная застройка.

выделенное ИМХО взаимоисключающие понятия для Полтавы
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:46

  тарасов написав:Коллеги, благодаря вам, уже успешно сдал одну квартиру, прошу помочь сдать еще одну, а именно хочу прицениться, так как на ОЛХ и других сайтах этого дома не нашел....
Бульвар Леси Украинки 8, сталинка(высокие потолки, лифт), 6 этаж 7 этажного кирпичного дома, двухкомнатная(на две стороны), видовая, ремонт, как и на предыдущей квартире, типа Евро, которому лет 15, мебель необходимая, объяву еще не давал, но уже реально дают 14 тыс, что скажите дешево или можно отдать? спс.

что это значит?
ИМХО 16к если вменяемые арендаторы на долгосрок можно сдавать, при этом ежемесячно мин 10% откладывать целевыми на ремонт, потенциал этой квартиры после нормального ремонта от 20кгрн
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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