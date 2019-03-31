Прохожий
сенкс...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:30
это просто Ваше "ихмо".
ЖК Козацький, ЖК Парковий, Клубний будинок „Парковий“, Клубний будинок „Покровський“, вул. Соборності, 40, вул. Пилипа Орлика, 26.
Прохожий, может Вы и крутой дядька, но поскромнее как то, нельзя? Мне было интересно.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:39
vhata
девушка, это форум (общественный)
можете с УА в личке общаться до бесконечности, чего вам и желаю
...и прочесть 100/500 раз тему ветки и потом подумать к чему тут Полтава...
и да, кстати, стартаните ветку про свои проблемы полтавские, там и резвитесь
если не получается могу вам помочь(стартануть ветку)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:46
аболютно верно. Молодой человек, мало ли, что Вам хочется. Если Вас ранит, что кто то пишет не то, что Вам нравится, пожалуйтесь модератору.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:55
И я спрошу
Есть однушка возле Демеевской (10 минут прогулочным), 52 м, панорамные окна, средний этаж. Только сдали.
Предполагается закрытая территория, видеонаблюдение, контрольно-пропускная система по карточкам.
Если сделать бюджетный ремонт, какой ценник актуален,по-вашему?
Целевая аудитория?
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:10
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Все же для 500 квартир по 900$ нужно очень здорово зоморочиться качеством и иметь запас денег/времени (Орлыка 26), иметь МЕГА место и явно не 500 квартир там кинуть (Парковый) ну или просто попасть на растущую цену в грн при падающем долларе (Козацкий, но там тоже не 500 а лишь 52 квартиры). В том же Кадетском было по 650-700...
При всем желании, для рынка Полтавы переварить 500 квартир по 900 $ нужно не менее 5 лет (тот же Орлыка заявили стройку на 3 года, хотя строят мега ударно по темпам... Есть вероятность что понимают - столько по такой неце просто не продать за 2 года)
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:17
тётя, меня уже давно ничего не ранит в этой жизни, но...
читаем тему ветки...МЕДЛЕННО...ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ...100/500раз...до понимания...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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