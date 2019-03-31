Додано: Суб 17 сер, 2019 21:39

vhata

девушка, это форум (общественный)

можете с УА в личке общаться до бесконечности, чего вам и желаю

...и прочесть 100/500 раз тему ветки и потом подумать к чему тут Полтава...



и да, кстати, стартаните ветку про свои проблемы полтавские, там и резвитесь

если не получается могу вам помочь(стартануть ветку)

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