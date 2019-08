Додано: Суб 17 сер, 2019 22:43

flyman написав: Долярчик написав: [quote=

... Натаха, та ти поетеса



- то які питання по подобовій оренді? - що мучить? [quote=... Натаха, та ти поетеса- то які питання по подобовій оренді? - що мучить?



Мучит ряд практических вопросов:

- какая среднемесячная загрузка?

-какая сезонность?

-какая должна быть ценовая политика для длительного заселения (неделя, месяц)

-где нужно рекламироваться, на каких ресурсах

-какой принцип оплаты уборщицы?

И т.д.

Что из этого ты мне можешь ответить? Мучит ряд практических вопросов:- какая среднемесячная загрузка?-какая сезонность?-какая должна быть ценовая политика для длительного заселения (неделя, месяц)-где нужно рекламироваться, на каких ресурсах-какой принцип оплаты уборщицы?И т.д.Что из этого ты мне можешь ответить?

... нє, я ще можу додати запитань- як застрахуватись від пошкодженого майна?(400-700грн за добу, навіть, розбитого унітазу чи телика не окупить)- як заселяти/виселяти, якщо поїхав на вихідні на шашлики в область?(невже бути зав'язаним цим назавжди?)- якщо тим всім буде займатись УК, то чи буде рентабельність/сенс такого бізнесу?[/quote]долярчік, учисьUsing an adapted version of the “4% rule” – a principle borrowed from the traditional retirement world – they calculated their basic living expenses, C$40,000, and multiplied it by 25 to come to C$1m, the amount they would need to retire.Тобто, якщо ти витрачаєш $400 в місяць ($5000 в рік), то для лендлордизма тре всього навсього 12 пачок Франклініві кажись фотка в цоколі...і ще,Financial Independence enthusiasts will have the closest-to-correct answer: take your annual spending, and multiply it by somewhere between 20 and 50. That’s your retirement number. If you use the number 25, you’re implicitly using a 4% Safe Withdrawal Rate, which is my own personal favorite number.So where does this magic number come from? At the most basic level, you can think of it like this: imagine you have your ‘stash of retirement savings invested in stocks or other assets. They pay dividends and appreciate in price at a total rate of 7% per year, before inflation. Inflation eats 3% on average, leaving you with 4% to spend reliably, forever.тобто при інфляції 3% твоя нерухомість ленлорда (або інший актив) має показувати номінальну дохідність 7%[/quote]=====... там багато букоффф... - то на чім саме вони піднялись(на лендлордизмі? ), що вийшли на пенсію в 32р?- ну ще економили..... - але, все одно, треба мати високий дохід, тоді + економія = результат...... а якщо пересічний заробляє середню зарплату(що ніби не погано, бо "середня", а не мінімалка! ) - то все одно, хоч виключно, на макаронах і сухарях сиди - до 30р. вийти "на пенсію", - не вірю! (купити квартиру - так, а от "пенсія" - нєа! )... так що тема "пасивного доходу" до кінця не розкрита