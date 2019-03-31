Прохожий
сенкс...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:30
это просто Ваше "ихмо".
ЖК Козацький, ЖК Парковий, Клубний будинок „Парковий“, Клубний будинок „Покровський“, вул. Соборності, 40, вул. Пилипа Орлика, 26.
Прохожий, может Вы и крутой дядька, но поскромнее как то, нельзя? Мне было интересно.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:39
vhata
девушка, это форум (общественный)
можете с УА в личке общаться до бесконечности, чего вам и желаю
...и прочесть 100/500 раз тему ветки и потом подумать к чему тут Полтава...
и да, кстати, стартаните ветку про свои проблемы полтавские, там и резвитесь
если не получается могу вам помочь(стартануть ветку)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:46
аболютно верно. Молодой человек, мало ли, что Вам хочется. Если Вас ранит, что кто то пишет не то, что Вам нравится, пожалуйтесь модератору.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:55
И я спрошу
Есть однушка возле Демеевской (10 минут прогулочным), 52 м, панорамные окна, средний этаж. Только сдали.
Предполагается закрытая территория, видеонаблюдение, контрольно-пропускная система по карточкам.
Если сделать бюджетный ремонт, какой ценник актуален,по-вашему?
Целевая аудитория?
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:10
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Все же для 500 квартир по 900$ нужно очень здорово зоморочиться качеством и иметь запас денег/времени (Орлыка 26), иметь МЕГА место и явно не 500 квартир там кинуть (Парковый) ну или просто попасть на растущую цену в грн при падающем долларе (Козацкий, но там тоже не 500 а лишь 52 квартиры). В том же Кадетском было по 650-700...
При всем желании, для рынка Полтавы переварить 500 квартир по 900 $ нужно не менее 5 лет (тот же Орлыка заявили стройку на 3 года, хотя строят мега ударно по темпам... Есть вероятность что понимают - столько по такой неце просто не продать за 2 года)
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:17
тётя, меня уже давно ничего не ранит в этой жизни, но...
читаем тему ветки...МЕДЛЕННО...ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ...100/500раз...до понимания...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:43
дядя, будете тренировать тех, над которыми имеете власть, хотя бы модераторскую.
Востаннє редагувалось vhata в Суб 17 сер, 2019 22:44, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:43
... нє, я ще можу додати запитань
- як застрахуватись від пошкодженого майна?(400-700грн за добу, навіть, розбитого унітазу чи телика не окупить)
- як заселяти/виселяти, якщо поїхав на вихідні на шашлики в область?(невже бути зав'язаним цим назавжди?)
- якщо тим всім буде займатись УК, то чи буде рентабельність/сенс такого бізнесу?[/quote]
долярчік, учись
Using an adapted version of the “4% rule” – a principle borrowed from the traditional retirement world – they calculated their basic living expenses, C$40,000, and multiplied it by 25 to come to C$1m, the amount they would need to retire.
Тобто, якщо ти витрачаєш $400 в місяць ($5000 в рік), то для лендлордизма тре всього навсього 12 пачок Франклінів
і кажись фотка в цоколі...
і ще,
Financial Independence enthusiasts will have the closest-to-correct answer: take your annual spending, and multiply it by somewhere between 20 and 50. That’s your retirement number. If you use the number 25, you’re implicitly using a 4% Safe Withdrawal Rate, which is my own personal favorite number.
So where does this magic number come from? At the most basic level, you can think of it like this: imagine you have your ‘stash of retirement savings invested in stocks or other assets. They pay dividends and appreciate in price at a total rate of 7% per year, before inflation. Inflation eats 3% on average, leaving you with 4% to spend reliably, forever.
тобто при інфляції 3% твоя нерухомість ленлорда (або інший актив) має показувати номінальну дохідність 7%[/quote]
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... там багато букоффф... - то на чім саме вони піднялись(на лендлордизмі? ), що вийшли на пенсію в 32р?
- ну ще економили..... - але, все одно, треба мати високий дохід, тоді + економія = результат...
... а якщо пересічний заробляє середню зарплату(що ніби не погано, бо "середня", а не мінімалка! ) - то все одно, хоч виключно, на макаронах і сухарях сиди - до 30р. вийти "на пенсію", - не вірю! (купити квартиру - так, а от "пенсія" - нєа! )
... так що тема "пасивного доходу" до кінця не розкрита
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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