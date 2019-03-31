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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1567156815691570

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:49

Прохожий
сенкс...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:30

  Прохожий написав:выделенное ИМХО взаимоисключающие понятия

это просто Ваше "ихмо".
ЖК Козацький, ЖК Парковий, Клубний будинок „Парковий“, Клубний будинок „Покровський“, вул. Соборності, 40, вул. Пилипа Орлика, 26.
  Прохожий написав:
  UA написав:У меня тоже, студия 28 метров, в правильной локации, за умеренную как для того места цену, с дракой у подъезда сдается.

и зачем постоянно об этом кричать?
Прохожий, может Вы и крутой дядька, но поскромнее как то, нельзя? Мне было интересно.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:39

vhata
девушка, это форум (общественный)
можете с УА в личке общаться до бесконечности, чего вам и желаю
...и прочесть 100/500 раз тему ветки и потом подумать к чему тут Полтава...

и да, кстати, стартаните ветку про свои проблемы полтавские, там и резвитесь
если не получается могу вам помочь(стартануть ветку)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:46

  Прохожий написав:vhata
девушка, это форум (общественный)
аболютно верно. Молодой человек, мало ли, что Вам хочется. Если Вас ранит, что кто то пишет не то, что Вам нравится, пожалуйтесь модератору.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:55

И я спрошу

Есть однушка возле Демеевской (10 минут прогулочным), 52 м, панорамные окна, средний этаж. Только сдали.
Предполагается закрытая территория, видеонаблюдение, контрольно-пропускная система по карточкам.
Если сделать бюджетный ремонт, какой ценник актуален,по-вашему?
Целевая аудитория?
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

vhata написав:
  Прохожий написав:выделенное ИМХО взаимоисключающие понятия

это просто Ваше "ихмо".
ЖК Козацький, ЖК Парковий, Клубний будинок „Парковий“, Клубний будинок „Покровський“, вул. Соборності, 40, вул. Пилипа Орлика, 26.
  Прохожий написав:
  UA написав:У меня тоже, студия 28 метров, в правильной локации, за умеренную как для того места цену, с дракой у подъезда сдается.

и зачем постоянно об этом кричать?
Прохожий, может Вы и крутой дядька, но поскромнее как то, нельзя? Мне было интересно.
Все же для 500 квартир по 900$ нужно очень здорово зоморочиться качеством и иметь запас денег/времени (Орлыка 26), иметь МЕГА место и явно не 500 квартир там кинуть (Парковый) ну или просто попасть на растущую цену в грн при падающем долларе (Козацкий, но там тоже не 500 а лишь 52 квартиры). В том же Кадетском было по 650-700...
При всем желании, для рынка Полтавы переварить 500 квартир по 900 $ нужно не менее 5 лет (тот же Орлыка заявили стройку на 3 года, хотя строят мега ударно по темпам... Есть вероятность что понимают - столько по такой неце просто не продать за 2 года)
Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:17

  vhata написав:
  Прохожий написав:vhata
девушка, это форум (общественный)
аболютно верно. Молодой человек, мало ли, что Вам хочется. Если Вас ранит, что кто то пишет не то, что Вам нравится, пожалуйтесь модератору.

тётя, меня уже давно ничего не ранит в этой жизни, но...
читаем тему ветки...МЕДЛЕННО...ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ...100/500раз...до понимания...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:43

  Прохожий написав:тётя, меня уже давно ничего не ранит в этой жизни, но...
читаем тему ветки...МЕДЛЕННО...ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ...100/500раз...до понимания...
дядя, будете тренировать тех, над которыми имеете власть, хотя бы модераторскую.
Востаннє редагувалось vhata в Суб 17 сер, 2019 22:44, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:43

  flyman написав:
  Долярчик написав:[quote=
... Натаха, та ти поетеса :mrgreen:

- то які питання по подобовій оренді? - що мучить? :wink:


Мучит ряд практических вопросов:
- какая среднемесячная загрузка?
-какая сезонность?
-какая должна быть ценовая политика для длительного заселения (неделя, месяц)
-где нужно рекламироваться, на каких ресурсах
-какой принцип оплаты уборщицы?
И т.д.
Что из этого ты мне можешь ответить?

... нє, я ще можу додати запитань :mrgreen:
- як застрахуватись від пошкодженого майна?(400-700грн за добу, навіть, розбитого унітазу чи телика не окупить)
- як заселяти/виселяти, якщо поїхав на вихідні на шашлики в область?(невже бути зав'язаним цим назавжди?) :mrgreen:
- якщо тим всім буде займатись УК, то чи буде рентабельність/сенс такого бізнесу?[/quote]
долярчік, учись

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jul/24/millionaire-retired-30s-kristy-shen-bryce-leung-fire
Using an adapted version of the “4% rule” – a principle borrowed from the traditional retirement world – they calculated their basic living expenses, C$40,000, and multiplied it by 25 to come to C$1m, the amount they would need to retire.

Тобто, якщо ти витрачаєш $400 в місяць ($5000 в рік), то для лендлордизма тре всього навсього 12 пачок Франклінів

і кажись фотка в цоколі...

Зображення

https://www.mrmoneymustache.com/2012/05/29/how-much-do-i-need-for-retirement/


і ще,

Financial Independence enthusiasts will have the closest-to-correct answer: take your annual spending, and multiply it by somewhere between 20 and 50. That’s your retirement number. If you use the number 25, you’re implicitly using a 4% Safe Withdrawal Rate, which is my own personal favorite number.

So where does this magic number come from? At the most basic level, you can think of it like this: imagine you have your ‘stash of retirement savings invested in stocks or other assets. They pay dividends and appreciate in price at a total rate of 7% per year, before inflation. Inflation eats 3% on average, leaving you with 4% to spend reliably, forever.


тобто при інфляції 3% твоя нерухомість ленлорда (або інший актив) має показувати номінальну дохідність 7%[/quote]

=====
... там багато букоффф... - то на чім саме вони піднялись(на лендлордизмі? ), що вийшли на пенсію в 32р?
- ну ще економили..... - але, все одно, треба мати високий дохід, тоді + економія = результат...

... а якщо пересічний заробляє середню зарплату(що ніби не погано, бо "середня", а не мінімалка! ) - то все одно, хоч виключно, на макаронах і сухарях сиди - до 30р. вийти "на пенсію", - не вірю! (купити квартиру - так, а от "пенсія" - нєа! )

... так що тема "пасивного доходу" до кінця не розкрита :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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