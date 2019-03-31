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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 сер, 2019 00:31
тарасов написав:
Коллеги, благодаря вам, уже успешно сдал одну квартиру, прошу помочь сдать еще одну, а именно хочу прицениться, так как на ОЛХ и других сайтах этого дома не нашел....
Бульвар Леси Украинки 8, сталинка(высокие потолки, лифт), 6 этаж 7 этажного кирпичного дома, двухкомнатная(на две стороны), видовая, ремонт, как и на предыдущей квартире, типа Евро, которому лет 15, мебель необходимая, объяву еще не давал, но уже реально дают 14 тыс, что скажите дешево или можно отдать? спс.
Сезон уже начался. Можете попробовать поискать верхний порог.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 00:35
тарасов написав:UA
блин, а не дорого, начнет сдаваться где то с начало октября, уже не сезон, не хочется попасть на длительны простой...
Попробуйте дать объяву на разовый номер сейчас с максимальным ценником - посмотрите, а к октябрю от, условных 20, спустите до условных 18. Только долго не светите квартиру - пару недель от силы, чтобы она не примелькалась.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 00:42
тарасов написав:UA
да 52 кв.м., но Англ. не знаю, а зачем он мне здесь, ок спс, буду думать, все планы перевернули...
Оказывается Инглиш очень полезен в аренде.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 00:45
тарасов написав:Прохожий
сенкс...
Ну вот, а говорили Инглиша не знаете.
"Могу переводчиком в посольстве - английский я знаю" ("Джентельмены удачи")
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