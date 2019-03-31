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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1568156915701571

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 00:31

  тарасов написав:Коллеги, благодаря вам, уже успешно сдал одну квартиру, прошу помочь сдать еще одну, а именно хочу прицениться, так как на ОЛХ и других сайтах этого дома не нашел....
Бульвар Леси Украинки 8, сталинка(высокие потолки, лифт), 6 этаж 7 этажного кирпичного дома, двухкомнатная(на две стороны), видовая, ремонт, как и на предыдущей квартире, типа Евро, которому лет 15, мебель необходимая, объяву еще не давал, но уже реально дают 14 тыс, что скажите дешево или можно отдать? спс.


Сезон уже начался. Можете попробовать поискать верхний порог.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 00:35

  тарасов написав:UA
блин, а не дорого, начнет сдаваться где то с начало октября, уже не сезон, не хочется попасть на длительны простой...


Попробуйте дать объяву на разовый номер сейчас с максимальным ценником - посмотрите, а к октябрю от, условных 20, спустите до условных 18. Только долго не светите квартиру - пару недель от силы, чтобы она не примелькалась.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 00:42

  тарасов написав:UA
да 52 кв.м., но Англ. не знаю, а зачем он мне здесь, ок спс, буду думать, все планы перевернули... :shock:


Оказывается Инглиш очень полезен в аренде.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 00:45

  тарасов написав:Прохожий
сенкс...


Ну вот, а говорили Инглиша не знаете.
"Могу переводчиком в посольстве - английский я знаю" ("Джентельмены удачи")
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 07:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Обычно, если люди что-то собираются делать, то сначала делают, а потом рассказывают, если есть желание.

... ну, от те, що я написав про депозити і їх "переливання", то я вже так декілька років роблю...

.... а от зайнятись лендлордством - тільки планую...... - але стримує оте все, що я вище написав..... (% по оренді і, ніби, пік цін зараз на новобуди) :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 07:19

  Долярчик написав:
  rjkz написав:Обычно, если люди что-то собираются делать, то сначала делают, а потом рассказывают, если есть желание.

... ну, от те, що я написав про депозити і їх "переливання", то я вже так декілька років роблю...

.... а от зайнятись лендлордством - тільки планую...... - але стримує оте все, що я вище написав..... (% по оренді і, ніби, пік цін зараз на новобуди) :roll:



Ну так здорово! Как решитесь - так вступайте в "Клуб Четырех Коней" (с).
А пока не решитесь - будете годами свои душевные метания изливать?
"Купатыся чы не купатися? Це ..лятьське пытання зай...пуе" (с).
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 07:22

  rjkz написав:вроде не по теме, но если кто помнит, что случилось с арендой в конце 2008, тот поймет:
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... radovatsya


RJKZ, согласен, мне это напоминает 2008 год, очень и очень.
По факту в Германии пошел спад в автомобильной промышленности, наблюдаю в своем городке.
Но будем посмотреть.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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