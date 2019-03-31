Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Loft написав:Долярчик навел на мысль... Сравни те конкретные планировки (от застройщика это однушка 44,68м2, но второй вариант - переделанная в двушку, благо окон хватает). Что выгоднее будет сдать в аренду?
...планування - супер!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... там багато букоффф... - то на чім саме вони піднялись(на лендлордизмі? ), що вийшли на пенсію в 32р? - ну ще економили..... - але, все одно, треба мати високий дохід, тоді + економія = результат...
... а якщо пересічний заробляє середню зарплату(що ніби не погано, бо "середня", а не мінімалка! ) - то все одно, хоч виключно, на макаронах і сухарях сиди - до 30р. вийти "на пенсію", - не вірю! (купити квартиру - так, а от "пенсія" - нєа! )
... так що тема "пасивного доходу" до кінця не розкрита
та понятно, що тобі розжуй та в рот положи, а ти ще фукаєш.... працюй руками, якщо не хочеш працювати мізками.
Можеш почитати акурта, там мало букафф і по темі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:... там багато букоффф... - то на чім саме вони піднялись(на лендлордизмі? ), що вийшли на пенсію в 32р? - ну ще економили..... - але, все одно, треба мати високий дохід, тоді + економія = результат...
... а якщо пересічний заробляє середню зарплату(що ніби не погано, бо "середня", а не мінімалка! ) - то все одно, хоч виключно, на макаронах і сухарях сиди - до 30р. вийти "на пенсію", - не вірю! (купити квартиру - так, а от "пенсія" - нєа! )
... так що тема "пасивного доходу" до кінця не розкрита
та понятно, що тобі розжуй та в рот положи, а ти ще фукаєш.... працюй руками, якщо не хочеш працювати мізками.
Можеш почитати акурта, там мало букафф і по темі.
Він надто лінивий. Хоче зразу стати лендлордом, з приймаків плигнути)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
rjkz написав:Обычно, если люди что-то собираются делать, то сначала делают, а потом рассказывают, если есть желание.
... ну, от те, що я написав про депозити і їх "переливання", то я вже так декілька років роблю...
.... а от зайнятись лендлордством - тільки планую...... - але стримує оте все, що я вище написав..... (% по оренді і, ніби, пік цін зараз на новобуди)
Ну так здорово! Как решитесь - так вступайте в "Клуб Четырех Коней" (с). А пока не решитесь - будете годами свои душевные метания изливать? "Купатыся чы не купатися? Це ..лятьське пытання зай...пуе" (с).
То ще той балабол. Приймак-селюк, живе у тещі, їсть її вареники і пускає слюни на орендну нерухомість і на картинки з вареними раками і дешевим йогуртом.))) ______
Щодо готелю "Токіо-Стар". Чотири роки назад виникла необхідність екстрено переночувати в Одесі. Заходив в той клятий готель. Злякався і зразу втік. Знайшов орендну квартиру на добу)))
Так от, "Токіо-Стар" - рідкісний гадючник. Сотні маленьких (5-6 м2) приміщень-номерів всередині відремонтованого трамвайного депо, без вікон, з вузьким коридором. Сильна вентиляція, як на кораблі. У випадку пожежі - дим і чадний газ миттєво рознесуться по кімнатам, а вузькі коридори - унеможливлять евакуацію.
Хотів спитати - а дозволів пожежної служби і санепідемстанції - вже не потрібно для відкриття подібних душогубок?