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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1569157015711572

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:42

... ну от нарешті мене починають розуміти!!!!!

  Loft написав:Долярчик навел на мысль... Сравни те конкретные планировки (от застройщика это однушка 44,68м2, но второй вариант - переделанная в двушку, благо окон хватает). Что выгоднее будет сдать в аренду?

Зображення

Зображення

...планування - супер!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:57

  Долярчик написав:... там багато букоффф... - то на чім саме вони піднялись(на лендлордизмі? ), що вийшли на пенсію в 32р?
- ну ще економили..... - але, все одно, треба мати високий дохід, тоді + економія = результат...

... а якщо пересічний заробляє середню зарплату(що ніби не погано, бо "середня", а не мінімалка! ) - то все одно, хоч виключно, на макаронах і сухарях сиди - до 30р. вийти "на пенсію", - не вірю! (купити квартиру - так, а от "пенсія" - нєа! )

... так що тема "пасивного доходу" до кінця не розкрита :mrgreen:

та понятно, що тобі розжуй та в рот положи, а ти ще фукаєш....
працюй руками, якщо не хочеш працювати мізками.

Можеш почитати акурта, там мало букафф і по темі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:59

  flyman написав:
  Долярчик написав:... там багато букоффф... - то на чім саме вони піднялись(на лендлордизмі? ), що вийшли на пенсію в 32р?
- ну ще економили..... - але, все одно, треба мати високий дохід, тоді + економія = результат...

... а якщо пересічний заробляє середню зарплату(що ніби не погано, бо "середня", а не мінімалка! ) - то все одно, хоч виключно, на макаронах і сухарях сиди - до 30р. вийти "на пенсію", - не вірю! (купити квартиру - так, а от "пенсія" - нєа! )

... так що тема "пасивного доходу" до кінця не розкрита :mrgreen:

та понятно, що тобі розжуй та в рот положи, а ти ще фукаєш....
працюй руками, якщо не хочеш працювати мізками.

Можеш почитати акурта, там мало букафф і по темі.

Він надто лінивий.
Хоче зразу стати лендлордом, з приймаків плигнути)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:00

  rjkz написав:
  Долярчик написав:
  rjkz написав:Обычно, если люди что-то собираются делать, то сначала делают, а потом рассказывают, если есть желание.

... ну, от те, що я написав про депозити і їх "переливання", то я вже так декілька років роблю...

.... а от зайнятись лендлордством - тільки планую...... - але стримує оте все, що я вище написав..... (% по оренді і, ніби, пік цін зараз на новобуди) :roll:



Ну так здорово! Как решитесь - так вступайте в "Клуб Четырех Коней" (с).
А пока не решитесь - будете годами свои душевные метания изливать?
"Купатыся чы не купатися? Це ..лятьське пытання зай...пуе" (с).


То ще той балабол. Приймак-селюк, живе у тещі, їсть її вареники і пускає слюни на орендну нерухомість і на картинки з вареними раками і дешевим йогуртом.)))
______

Щодо готелю "Токіо-Стар". Чотири роки назад виникла необхідність екстрено переночувати в Одесі. Заходив в той клятий готель. Злякався і зразу втік. Знайшов орендну квартиру на добу)))

Так от, "Токіо-Стар" - рідкісний гадючник. Сотні маленьких (5-6 м2) приміщень-номерів всередині відремонтованого трамвайного депо, без вікон, з вузьким коридором. Сильна вентиляція, як на кораблі. У випадку пожежі - дим і чадний газ миттєво рознесуться по кімнатам, а вузькі коридори - унеможливлять евакуацію.

Хотів спитати - а дозволів пожежної служби і санепідемстанції - вже не потрібно для відкриття подібних душогубок?

https://censor.net.ua/video_news/314345 ... _odesskiyi
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 1569157015711572
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