...планування - супер!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 сер, 2019 09:42
... ну от нарешті мене починають розуміти!!!!!
...планування - супер!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 18 сер, 2019 09:57
та понятно, що тобі розжуй та в рот положи, а ти ще фукаєш....
працюй руками, якщо не хочеш працювати мізками.
Можеш почитати акурта, там мало букафф і по темі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 18 сер, 2019 12:53
Пускай переходят на выпуск электрокаров - в этом сегменте сплошной рост
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:29
Колеги, збільшуємо кишені !!! "Ціни на оренду злетять за лічені дні"
15-го серпня зібрав грошенята з клієнтів на усіх квартирах, але щодо своїх намірів підвищити ставки промовчав. Зроблю це у телефонному режимі у перших числах вересня, щоб не бачити засмучених і зволожених сльозами очей орендарів.)) Договори закінчуються упродовж наступного місяця. Реальна інфляція - від 15%, а підвищення плати планую на 7-10% в залежності від локації житла. Найдешевша квартира зросте майже на 10%. Усе по-божому. Хочу спати спокійно, не відчуваючи себе бездушним глитаєм. ))
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:18
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Нічого, найдем на Вас управу!
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:56
Заезжал в Ылитный АППС за рентой, в лифт грузилась семья с мЁбелью - сняли квартиру в этом-же подъезде. Спросил скока - на 15 % выше моей текущей цены, но...сказали, что квартира без особого ремонта и мебели, а по дому есть на...50 и 70 % выше моего ценника, но это квартиры съехавших в МК. сделанные для себя в 00-х, судя по всему.
Додано: Пон 19 сер, 2019 13:50
[/quote]Нічого, найдем на Вас управу![/quote]
Накажите нас, не арендуйте
Додано: Пон 19 сер, 2019 13:57
Один з наших колег через особову скриньку цікавиться, у якому ціновому сегменті здаю квартири і від якої поточної орендної ставки планую здійснити підвищення на 10%. Від форумного загалу секретів не маю )), тому вкотре щиро інформую:
1. Сегмент економ (два хруща з ремонтами у прицентраллі та українська панель на Осокорках з ремонтом від будівельників). Поточні ставки: 10, 11, 7,5 тис.грн.
2. На 10% (не менш 700-та грн.) планую підвищення в останній із зазначених квартир.
Восени кожен столичний орендодавець може собі дозволити бути безжальним до клієнтів. В інші сезони доля безжальна до нас, особливо з травня до середини серпня. Збагачуйтеся, поки не пізно !!! )))
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