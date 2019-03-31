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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1570157115721573>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:42

... ну от нарешті мене починають розуміти!!!!!

  Loft написав:Долярчик навел на мысль... Сравни те конкретные планировки (от застройщика это однушка 44,68м2, но второй вариант - переделанная в двушку, благо окон хватает). Что выгоднее будет сдать в аренду?

Зображення

Зображення

...планування - супер!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:57

  Долярчик написав:... там багато букоффф... - то на чім саме вони піднялись(на лендлордизмі? ), що вийшли на пенсію в 32р?
- ну ще економили..... - але, все одно, треба мати високий дохід, тоді + економія = результат...

... а якщо пересічний заробляє середню зарплату(що ніби не погано, бо "середня", а не мінімалка! ) - то все одно, хоч виключно, на макаронах і сухарях сиди - до 30р. вийти "на пенсію", - не вірю! (купити квартиру - так, а от "пенсія" - нєа! )

... так що тема "пасивного доходу" до кінця не розкрита :mrgreen:

та понятно, що тобі розжуй та в рот положи, а ти ще фукаєш....
працюй руками, якщо не хочеш працювати мізками.

Можеш почитати акурта, там мало букафф і по темі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 12:53

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:вроде не по теме, но если кто помнит, что случилось с арендой в конце 2008, тот поймет:
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... radovatsya


RJKZ, согласен, мне это напоминает 2008 год, очень и очень.
По факту в Германии пошел спад в автомобильной промышленности, наблюдаю в своем городке.
Но будем посмотреть.

Пускай переходят на выпуск электрокаров - в этом сегменте сплошной рост
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:29

Колеги, збільшуємо кишені !!! "Ціни на оренду злетять за лічені дні" https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... hahrai.htm
15-го серпня зібрав грошенята з клієнтів на усіх квартирах, але щодо своїх намірів підвищити ставки промовчав. Зроблю це у телефонному режимі у перших числах вересня, щоб не бачити засмучених і зволожених сльозами очей орендарів.)) Договори закінчуються упродовж наступного місяця. Реальна інфляція - від 15%, а підвищення плати планую на 7-10% в залежності від локації житла. Найдешевша квартира зросте майже на 10%. Усе по-божому. Хочу спати спокійно, не відчуваючи себе бездушним глитаєм. ))
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

ihorkyiv написав:Колеги, збільшуємо кишені !!! "Ціни на оренду злетять за лічені дні" https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... hahrai.htm
15-го серпня зібрав грошенята з клієнтів на усіх квартирах, але щодо своїх намірів підвищити ставки промовчав. Зроблю це у телефонному режимі у перших числах вересня, щоб не бачити засмучених і зволожених сльозами очей орендарів.)) Договори закінчуються упродовж наступного місяця. Реальна інфляція - від 15%, а підвищення плати планую на 7-10% в залежності від локації житла. Найдешевша квартира зросте майже на 10%. Усе по-божому. Хочу спати спокійно, не відчуваючи себе бездушним глитаєм. ))
Нічого, найдем на Вас управу!



Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:56

  ihorkyiv написав:Колеги, збільшуємо кишені !!! "Ціни на оренду злетять за лічені дні" https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... hahrai.htm
15-го серпня зібрав грошенята з клієнтів на усіх квартирах, але щодо своїх намірів підвищити ставки промовчав. Зроблю це у телефонному режимі у перших числах вересня, щоб не бачити засмучених і зволожених сльозами очей орендарів.)) Договори закінчуються упродовж наступного місяця. Реальна інфляція - від 15%, а підвищення плати планую на 7-10% в залежності від локації житла. Найдешевша квартира зросте майже на 10%. Усе по-божому. Хочу спати спокійно, не відчуваючи себе бездушним глитаєм. ))


Заезжал в Ылитный АППС за рентой, в лифт грузилась семья с мЁбелью - сняли квартиру в этом-же подъезде. Спросил скока - на 15 % выше моей текущей цены, но...сказали, что квартира без особого ремонта и мебели, а по дому есть на...50 и 70 % выше моего ценника, но это квартиры съехавших в МК. сделанные для себя в 00-х, судя по всему.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:50

[/quote]Нічого, найдем на Вас управу![/quote]
Накажите нас, не арендуйте
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:57

Один з наших колег через особову скриньку цікавиться, у якому ціновому сегменті здаю квартири і від якої поточної орендної ставки планую здійснити підвищення на 10%. Від форумного загалу секретів не маю )), тому вкотре щиро інформую:
1. Сегмент економ (два хруща з ремонтами у прицентраллі та українська панель на Осокорках з ремонтом від будівельників). Поточні ставки: 10, 11, 7,5 тис.грн.
2. На 10% (не менш 700-та грн.) планую підвищення в останній із зазначених квартир.
Восени кожен столичний орендодавець може собі дозволити бути безжальним до клієнтів. В інші сезони доля безжальна до нас, особливо з травня до середини серпня. Збагачуйтеся, поки не пізно !!! )))
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

dir написав:
Нічого, найдем на Вас управу![/quote]
Накажите нас, не арендуйте[/quote]


Та ні, це дуже просто.
Громадянська експроприація всіх лишніх квадратів. Лишні це все що більше 7,5 на людину. Будемо експропрійовувати по принципу спочатку дорожче, потім решту.

От вище. Людина здає ТРИ КВАРТИРИ. ТРИ!!!!! Замість того щоб працювати. А на нього вкалують понаїхи. Кровосіся. Не менше.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:33

  Первый написав:
dir написав:
Нічого, найдем на Вас управу!

Накажите нас, не арендуйте[/quote]


Та ні, це дуже просто.
Громадянська експроприація всіх лишніх квадратів. Лишні це все що більше 7,5 на людину. Будемо експропрійовувати по принципу спочатку дорожче, потім решту.

От вище. Людина здає ТРИ КВАРТИРИ. ТРИ!!!!! Замість того щоб працювати. А на нього вкалують понаїхи. Кровосіся. Не менше.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м[/quote]
Управа..., експропріація непродуктивних класів..., відібрати і поділити... І це така подяка за мої послуги з надання комфортного житла людям, приреченим по приїзду до столиці мешкати у коробці з-під холодильника біля вокзалів ??? Присягаюся, я їх до себе у квартири не тягну, вони з власної волі мій телефон "обривають" і радіють, що закінчилися їхні митарства з пошуку даху над головою. Ще притягніть до відповідальності роботодавців, які сплачують орендарям зарплату меншу за еквівалент 2000 доларів, виробників товарів, власників різноасортиментних магазинів, ТРЦ, автосалонів тощо, які малюють захмарні для вас цінники. І згодом настане РАЙ, у якому багато хто з наших сучасників "насолоджувалися" життям, стоячи у кілометрових чергах за вареною ковбасою, пляшкою горілки, цукром, імпортними джинсами, взуттям та іншим крамом. А я, наївний, вважав, що сталіністи та їхня пом"якшена версія бровоносців-брежнєвців на цьому форумі перебувати не може за визначенням. Помилився. Один чи два динозавра таки не вимерли. ))
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