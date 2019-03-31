Додано: Пон 19 сер, 2019 15:33

Первый написав: dir написав: Нічого, найдем на Вас управу!

Накажите нас, не арендуйте[/quote]Та ні, це дуже просто.Громадянська експроприація всіх лишніх квадратів. Лишні це все що більше 7,5 на людину. Будемо експропрійовувати по принципу спочатку дорожче, потім решту.От вище. ЛюдинаА на нього вкалують понаїхи. Кровосіся. Не менше.Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м[/quote]Управа..., експропріація непродуктивних класів..., відібрати і поділити... І це така подяка за мої послуги з надання комфортного житла людям, приреченим по приїзду до столиці мешкати у коробці з-під холодильника біля вокзалів ??? Присягаюся, я їх до себе у квартири не тягну, вони з власної волі мій телефон "обривають" і радіють, що закінчилися їхні митарства з пошуку даху над головою. Ще притягніть до відповідальності роботодавців, які сплачують орендарям зарплату меншу за еквівалент 2000 доларів, виробників товарів, власників різноасортиментних магазинів, ТРЦ, автосалонів тощо, які малюють захмарні для вас цінники. І згодом настане РАЙ, у якому багато хто з наших сучасників "насолоджувалися" життям, стоячи у кілометрових чергах за вареною ковбасою, пляшкою горілки, цукром, імпортними джинсами, взуттям та іншим крамом. А я, наївний, вважав, що сталіністи та їхня пом"якшена версія бровоносців-брежнєвців на цьому форумі перебувати не може за визначенням. Помилився. Один чи два динозавра таки не вимерли. ))