Накажите нас, не арендуйте[/quote]
Та ні, це дуже просто.
Громадянська експроприація всіх лишніх квадратів. Лишні це все що більше 7,5 на людину. Будемо експропрійовувати по принципу спочатку дорожче, потім решту.
От вище. Людина здає ТРИ КВАРТИРИ. ТРИ!!!!! Замість того щоб працювати. А на нього вкалують понаїхи. Кровосіся. Не менше.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м[/quote]
Ну Вы ведь боретесь с нами путем создания на рынке избыточного предложения...
Правда, меня гложет один вопрос - как быть моим друзьям влошившимся в Патриотику? Возобновится стройка или они таки попали?