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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1570157115721573

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:39

  Первый написав:
dir написав:
Нічого, найдем на Вас управу!

Накажите нас, не арендуйте[/quote]


Та ні, це дуже просто.
Громадянська експроприація всіх лишніх квадратів. Лишні це все що більше 7,5 на людину. Будемо експропрійовувати по принципу спочатку дорожче, потім решту.

От вище. Людина здає ТРИ КВАРТИРИ. ТРИ!!!!! Замість того щоб працювати. А на нього вкалують понаїхи. Кровосіся. Не менше.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м[/quote]

Ну Вы ведь боретесь с нами путем создания на рынке избыточного предложения...
Правда, меня гложет один вопрос - как быть моим друзьям влошившимся в Патриотику? Возобновится стройка или они таки попали?
rjkz
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  #<1 ... 1570157115721573
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