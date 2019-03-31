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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1571157215731574>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:39

  Первый написав:
dir написав:
Нічого, найдем на Вас управу!

Накажите нас, не арендуйте[/quote]


Та ні, це дуже просто.
Громадянська експроприація всіх лишніх квадратів. Лишні це все що більше 7,5 на людину. Будемо експропрійовувати по принципу спочатку дорожче, потім решту.

От вище. Людина здає ТРИ КВАРТИРИ. ТРИ!!!!! Замість того щоб працювати. А на нього вкалують понаїхи. Кровосіся. Не менше.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м[/quote]

Ну Вы ведь боретесь с нами путем создания на рынке избыточного предложения...
Правда, меня гложет один вопрос - как быть моим друзьям влошившимся в Патриотику? Возобновится стройка или они таки попали?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:59

  rjkz написав:.
Правда, меня гложет один вопрос - как быть моим друзьям влошившимся в Патриотику? Возобновится стройка или они таки попали?

Все имеющие отношение к КРЖН следят затаив дыхание. Поговаривают, что бегемот большой, чтоб вот так вот отпустили

Дела так же не очень радужны ещё на десятке втором объектов.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:03

  hume написав:
  rjkz написав:.
Правда, меня гложет один вопрос - как быть моим друзьям влошившимся в Патриотику? Возобновится стройка или они таки попали?

Все имеющие отношение к КРЖН следят затаив дыхание. Поговаривают, что бегемот большой, чтоб вот так вот отпустили

Дела так же не очень радужны ещё на десятке втором объектов.


Чувствуете...??? Чувствуете этот запах? Запах 2008?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

ihorkyiv написав:Управа..., експропріація непродуктивних класів..., відібрати і поділити... І це така подяка за мої послуги з надання комфортного житла людям, приреченим по приїзду до столиці мешкати у коробці з-під холодильника біля вокзалів ??? Присягаюся, я їх до себе у квартири не тягну, вони з власної волі мій телефон "обривають" і радіють, що закінчилися їхні митарства з пошуку даху над головою. Ще притягніть до відповідальності роботодавців, які сплачують орендарям зарплату меншу за еквівалент 2000 доларів, виробників товарів, власників різноасортиментних магазинів, ТРЦ, автосалонів тощо, які малюють захмарні для вас цінники. І згодом настане РАЙ, у якому багато хто з наших сучасників "насолоджувалися" життям, стоячи у кілометрових чергах за вареною ковбасою, пляшкою горілки, цукром, імпортними джинсами, взуттям та іншим крамом. А я, наївний, вважав, що сталіністи та їхня пом"якшена версія бровоносців-брежнєвців на цьому форумі перебувати не може за визначенням. Помилився. Один чи два динозавра таки не вимерли. ))


Ридаю. Що тільки не придумають, щоб продовжувати паразитувати на понаїхах!
Після Громадянської експроприація Ваші послуги з надання "комфортного житла людям, приреченим по приїзду до столиці мешкати у коробці з-під холодильника біля вокзалів ??? Присягаюся, я їх до себе у квартири не тягну, вони з власної волі мій телефон "обривають" і радіють, що закінчилися їхні митарства з пошуку даху над головою", не потрібні, адже у Вас не залишиться на чому паразитувати над людьми праці.

Те ж саме стосується і кровосісь на нежитлових приміщеннях.
У Варшавському заряжають па 2 куе під ремонт, а в оренду па 600 за квадрат....
Всі канабісом торгувати не можуть....


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
Ну Вы ведь боретесь с нами путем создания на рынке избыточного предложения...
Правда, меня гложет один вопрос - как быть моим друзьям влошившимся в Патриотику? Возобновится стройка или они таки попали?

Надіюсь що всі будуть жити багато і щасливо.





Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:50

  Первый написав:
ihorkyiv написав:Колеги, збільшуємо кишені !!! "Ціни на оренду злетять за лічені дні" https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... hahrai.htm
15-го серпня зібрав грошенята з клієнтів на усіх квартирах, але щодо своїх намірів підвищити ставки промовчав. Зроблю це у телефонному режимі у перших числах вересня, щоб не бачити засмучених і зволожених сльозами очей орендарів.)) Договори закінчуються упродовж наступного місяця. Реальна інфляція - від 15%, а підвищення плати планую на 7-10% в залежності від локації житла. Найдешевша квартира зросте майже на 10%. Усе по-божому. Хочу спати спокійно, не відчуваючи себе бездушним глитаєм. ))
Нічого, найдем на Вас управу!
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м

Записываю всех на этой ветке в блокнот. Я таких кровопийц еще не видел.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

"Та ні, це дуже просто.
Громадянська експроприація всіх лишніх квадратів. Лишні це все що більше 7,5 на людину. Будемо експропрійовувати по принципу спочатку дорожче, потім решту"
Прошлый раз лет 100 назад такая логика Шариковых привела к гражданской войне, голоду, нищете и разрухе.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:55

  dir написав:"Та ні, це дуже просто.
Громадянська експроприація всіх лишніх квадратів. Лишні це все що більше 7,5 на людину. Будемо експропрійовувати по принципу спочатку дорожче, потім решту"
Прошлый раз лет 100 назад такая логика Шариковых привела к гражданской войне, голоду, нищете и разрухе.

нежелание показывать доходы и платить налоги в США очень многих клептоманов (в т.ч. "миллиардеров")привело за решетку. Купил хату на непонятное бабло - изволь откашлять 15% в казну
что не так, Илон Маск?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:55

  dir написав:"Та ні, це дуже просто.
Громадянська експроприація всіх лишніх квадратів. Лишні це все що більше 7,5 на людину. Будемо експропрійовувати по принципу спочатку дорожче, потім решту"
Прошлый раз лет 100 назад такая логика Шариковых привела к гражданской войне, голоду, нищете и разрухе.

Это естественное стремление человека к справедливости. С этим ничего не поделаешь - оно как стихийное бедствие. Именно отсюда пошла поговорка "Жадность приводит к бедности". Поделись буржуи своевременно нечестно нажитым, погаси социальную напряженность - и никто бы у них ничего в 1917м не экспорприировал.
А вы 100 лет спустя совершаете те же ошибки. Набрали по 10+ квартир и думаете что народ такое долго терпеть будет.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:59

  sequence написав:
  dir написав:"Та ні, це дуже просто.
Громадянська експроприація всіх лишніх квадратів. Лишні це все що більше 7,5 на людину. Будемо експропрійовувати по принципу спочатку дорожче, потім решту"
Прошлый раз лет 100 назад такая логика Шариковых привела к гражданской войне, голоду, нищете и разрухе.

нежелание показывать доходы и платить налоги в США очень многих клептоманов (в т.ч. "миллиардеров")привело за решетку. Купил хату на непонятное бабло - изволь откашлять 15% в казну
что не так, Илон Маск?

Не понимаю, почему нужно удовлетвориться жалкими 15-ю процентами, если можно забрать все? Только действовать надо быстро и радикально, а не рассусоливать.
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