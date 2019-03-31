Додано: Пон 19 сер, 2019 16:09

ihorkyiv написав: Управа..., експропріація непродуктивних класів..., відібрати і поділити... І це така подяка за мої послуги з надання комфортного житла людям, приреченим по приїзду до столиці мешкати у коробці з-під холодильника біля вокзалів ??? Присягаюся, я їх до себе у квартири не тягну, вони з власної волі мій телефон "обривають" і радіють, що закінчилися їхні митарства з пошуку даху над головою. Ще притягніть до відповідальності роботодавців, які сплачують орендарям зарплату меншу за еквівалент 2000 доларів, виробників товарів, власників різноасортиментних магазинів, ТРЦ, автосалонів тощо, які малюють захмарні для вас цінники. І згодом настане РАЙ, у якому багато хто з наших сучасників "насолоджувалися" життям, стоячи у кілометрових чергах за вареною ковбасою, пляшкою горілки, цукром, імпортними джинсами, взуттям та іншим крамом. А я, наївний, вважав, що сталіністи та їхня пом"якшена версія бровоносців-брежнєвців на цьому форумі перебувати не може за визначенням. Помилився. Один чи два динозавра таки не вимерли. ))

Ридаю. Що тільки не придумають, щоб продовжувати паразитувати на понаїхах!Після Громадянської експроприація Ваші послуги з надання "комфортного житла людям, приреченим по приїзду до столиці мешкати у коробці з-під холодильника біля вокзалів ??? Присягаюся, я їх до себе у квартири не тягну, вони з власної волі мій телефон "обривають" і радіють, що закінчилися їхні митарства з пошуку даху над головою", не потрібні, адже у Вас не залишиться на чому паразитувати над людьми праці.Те ж саме стосується і кровосісь на нежитлових приміщеннях.У Варшавському заряжають па 2 куе під ремонт, а в оренду па 600 за квадрат....Всі канабісом торгувати не можуть....Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м