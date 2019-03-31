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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1571157215731574

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:03

  airmax78 написав:
  dir написав:"Та ні, це дуже просто.
Громадянська експроприація всіх лишніх квадратів. Лишні це все що більше 7,5 на людину. Будемо експропрійовувати по принципу спочатку дорожче, потім решту"
Прошлый раз лет 100 назад такая логика Шариковых привела к гражданской войне, голоду, нищете и разрухе.

Это естественное стремление человека к справедливости. С этим ничего не поделаешь - оно как стихийное бедствие. Именно отсюда пошла поговорка "Жадность приводит к бедности". Поделись буржуи своевременно нечестно нажитым, погаси социальную напряженность - и никто бы у них ничего в 1917м не экспорприировал.
А вы 100 лет спустя совершаете те же ошибки. Набрали по 10+ квартир и думаете что народ такое долго терпеть будет.

А почему я в вашей деревне ни на какие метры и гектары не претендую. А вы приехали и хотите здесь в моём родном городе отобрать у моей семьи жизненное пространство.Вы рейдер?. А я образованней талантливей конкурентноспособнее чем вы. И естественно пообеспеченней. Я вас не звал.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

dir написав:А почему я в вашей деревне ни на какие метры и гектары не претендую. А вы приехали и хотите здесь в моём родном городе отобрать у моей семьи жизненное пространство.Вы рейдер?. А я образованней талантливей конкурентноспособнее чем вы. И естественно пообеспеченней. Я вас не звал.


Необхідний для сімї життєвий простір не використовують для рабської експлуатації понаїхів:-(
Є лишнє - віддай. Не хочеш? Громадянська експропріація вже скоро.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:16

  dir написав:
  airmax78 написав:Это естественное стремление человека к справедливости. С этим ничего не поделаешь - оно как стихийное бедствие. Именно отсюда пошла поговорка "Жадность приводит к бедности". Поделись буржуи своевременно нечестно нажитым, погаси социальную напряженность - и никто бы у них ничего в 1917м не экспорприировал.
А вы 100 лет спустя совершаете те же ошибки. Набрали по 10+ квартир и думаете что народ такое долго терпеть будет.

А почему я в вашей деревне ни на какие метры и гектары не претендую. А вы приехали и хотите здесь в моём родном городе отобрать у моей семьи жизненное пространство.Вы рейдер?. А я образованней талантливей конкурентноспособнее чем вы. И естественно пообеспеченней. Я вас не звал.

Это все лирика. Классовые противоречия невозможно разрешить с помощью дискуссии тем более стоя на позиции "Я господин, а вы все смерды". Классовая борьба - она хуже чем межвидовая борьба у животных. Это борьба на уничтожение. Поэтому, если свои слова о талантах и конкурентоспособности вы не сможете подтвердить чем-то более убедительным, боюсь, вам ваше жизненное пространство не удержать. Народный гнев - это лавина. Не стойте у нее на пути.
airmax78
 
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