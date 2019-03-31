Додано: Пон 19 сер, 2019 17:16

dir написав: airmax78 написав: Это естественное стремление человека к справедливости. С этим ничего не поделаешь - оно как стихийное бедствие. Именно отсюда пошла поговорка "Жадность приводит к бедности". Поделись буржуи своевременно нечестно нажитым, погаси социальную напряженность - и никто бы у них ничего в 1917м не экспорприировал.

А вы 100 лет спустя совершаете те же ошибки. Набрали по 10+ квартир и думаете что народ такое долго терпеть будет. Это естественное стремление человека к справедливости. С этим ничего не поделаешь - оно как стихийное бедствие. Именно отсюда пошла поговорка "Жадность приводит к бедности". Поделись буржуи своевременно нечестно нажитым, погаси социальную напряженность - и никто бы у них ничего в 1917м не экспорприировал.А вы 100 лет спустя совершаете те же ошибки. Набрали по 10+ квартир и думаете что народ такое долго терпеть будет.

А почему я в вашей деревне ни на какие метры и гектары не претендую. А вы приехали и хотите здесь в моём родном городе отобрать у моей семьи жизненное пространство.Вы рейдер?. А я образованней талантливей конкурентноспособнее чем вы. И естественно пообеспеченней. Я вас не звал. А почему я в вашей деревне ни на какие метры и гектары не претендую. А вы приехали и хотите здесь в моём родном городе отобрать у моей семьи жизненное пространство.Вы рейдер?. А я образованней талантливей конкурентноспособнее чем вы. И естественно пообеспеченней. Я вас не звал.

Это все лирика. Классовые противоречия невозможно разрешить с помощью дискуссии тем более стоя на позиции "Я господин, а вы все смерды". Классовая борьба - она хуже чем межвидовая борьба у животных. Это борьба на уничтожение. Поэтому, если свои слова о талантах и конкурентоспособности вы не сможете подтвердить чем-то более убедительным, боюсь, вам ваше жизненное пространство не удержать. Народный гнев - это лавина. Не стойте у нее на пути.