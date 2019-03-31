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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1572157315741575>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:03

  airmax78 написав:
  dir написав:"Та ні, це дуже просто.
Громадянська експроприація всіх лишніх квадратів. Лишні це все що більше 7,5 на людину. Будемо експропрійовувати по принципу спочатку дорожче, потім решту"
Прошлый раз лет 100 назад такая логика Шариковых привела к гражданской войне, голоду, нищете и разрухе.

Это естественное стремление человека к справедливости. С этим ничего не поделаешь - оно как стихийное бедствие. Именно отсюда пошла поговорка "Жадность приводит к бедности". Поделись буржуи своевременно нечестно нажитым, погаси социальную напряженность - и никто бы у них ничего в 1917м не экспорприировал.
А вы 100 лет спустя совершаете те же ошибки. Набрали по 10+ квартир и думаете что народ такое долго терпеть будет.

А почему я в вашей деревне ни на какие метры и гектары не претендую. А вы приехали и хотите здесь в моём родном городе отобрать у моей семьи жизненное пространство.Вы рейдер?. А я образованней талантливей конкурентноспособнее чем вы. И естественно пообеспеченней. Я вас не звал.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

dir написав:А почему я в вашей деревне ни на какие метры и гектары не претендую. А вы приехали и хотите здесь в моём родном городе отобрать у моей семьи жизненное пространство.Вы рейдер?. А я образованней талантливей конкурентноспособнее чем вы. И естественно пообеспеченней. Я вас не звал.


Необхідний для сімї життєвий простір не використовують для рабської експлуатації понаїхів:-(
Є лишнє - віддай. Не хочеш? Громадянська експропріація вже скоро.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:16

  dir написав:
  airmax78 написав:Это естественное стремление человека к справедливости. С этим ничего не поделаешь - оно как стихийное бедствие. Именно отсюда пошла поговорка "Жадность приводит к бедности". Поделись буржуи своевременно нечестно нажитым, погаси социальную напряженность - и никто бы у них ничего в 1917м не экспорприировал.
А вы 100 лет спустя совершаете те же ошибки. Набрали по 10+ квартир и думаете что народ такое долго терпеть будет.

А почему я в вашей деревне ни на какие метры и гектары не претендую. А вы приехали и хотите здесь в моём родном городе отобрать у моей семьи жизненное пространство.Вы рейдер?. А я образованней талантливей конкурентноспособнее чем вы. И естественно пообеспеченней. Я вас не звал.

Это все лирика. Классовые противоречия невозможно разрешить с помощью дискуссии тем более стоя на позиции "Я господин, а вы все смерды". Классовая борьба - она хуже чем межвидовая борьба у животных. Это борьба на уничтожение. Поэтому, если свои слова о талантах и конкурентоспособности вы не сможете подтвердить чем-то более убедительным, боюсь, вам ваше жизненное пространство не удержать. Народный гнев - это лавина. Не стойте у нее на пути.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

А вы собираетесь только квартирки отбирать или начнёте с маетков. Если да, то я за вас спокоен. До квартирок дело не дойдёт. Там маетки с оружием охраняют.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:19

  Первый написав:
dir написав:А почему я в вашей деревне ни на какие метры и гектары не претендую. А вы приехали и хотите здесь в моём родном городе отобрать у моей семьи жизненное пространство.Вы рейдер?. А я образованней талантливей конкурентноспособнее чем вы. И естественно пообеспеченней. Я вас не звал.


Необхідний для сімї життєвий простір не використовують для рабської експлуатації понаїхів:-(
Є лишнє - віддай. Не хочеш? Громадянська експропріація вже скоро.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м

Понятие-то какое благозвучное: "Громадянська експорпріація". "Громадяньске суспільство", "Громадянські права", "Громадянська експорпріація". Подбається.
З громадянами жить по-громадянські выть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:21

  Первый написав:
dir написав:А почему я в вашей деревне ни на какие метры и гектары не претендую. А вы приехали и хотите здесь в моём родном городе отобрать у моей семьи жизненное пространство.Вы рейдер?. А я образованней талантливей конкурентноспособнее чем вы. И естественно пообеспеченней. Я вас не звал.


Необхідний для сімї життєвий простір не використовують для рабської експлуатації понаїхів:-(
Є лишнє - віддай. Не хочеш? Громадянська експропріація вже скоро.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м

Перепрошую, ви за яку суму винаймаєте кімнату за адресою вул. Кирилівська, 103-а ??? Паркувальне місце для ЗАЗ 969м надають безкоштовно чи доплачуєте ??
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:21

  dir написав:А вы собираетесь только квартирки отбирать или начнёте с маетков. Если да, то я за вас спокоен. До квартирок дело не дойдёт. Там маетки с оружием охраняют.

Вообще-то мы начнем гражданскую экспорприацию с транспортных средств.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:24

  ihorkyiv написав:
  Первый написав:
dir написав:А почему я в вашей деревне ни на какие метры и гектары не претендую. А вы приехали и хотите здесь в моём родном городе отобрать у моей семьи жизненное пространство.Вы рейдер?. А я образованней талантливей конкурентноспособнее чем вы. И естественно пообеспеченней. Я вас не звал.


Необхідний для сімї життєвий простір не використовують для рабської експлуатації понаїхів:-(
Є лишнє - віддай. Не хочеш? Громадянська експропріація вже скоро.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м

Перепрошую, ви за яку суму винаймаєте кімнату за адресою вул. Кирилівська, 103-а ??? Паркувальне місце для ЗАЗ 969м надають безкоштовно чи доплачуєте ??

Заезженные приемчики. При царе революционеров считали умолишенными. В Советское время диссидентов отправляли в психушки. Это стихия - ее не остановить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:27

  airmax78 написав:

Перепрошую, ви за яку суму винаймаєте кімнату за адресою вул. Кирилівська, 103-а ??? Паркувальне місце для ЗАЗ 969м надають безкоштовно чи доплачуєте ??[/quote]
Заезженные приемчики. При царе революционеров считали умолишенными. В Советское время диссидентов отправляли в психушки. Это стихия - ее не остановить.[/quote]
:shock: :lol: :lol: :lol:
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:28

  dir написав:А вы собираетесь только квартирки отбирать или начнёте с маетков. Если да, то я за вас спокоен. До квартирок дело не дойдёт. Там маетки с оружием охраняют.

Я думаю сначала начнем с квартирок, а "револьверы и у самих найдуться"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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