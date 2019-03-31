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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1572157315741575

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Краснопузые большевички(ударение на последний слог)вышли из тренда-марні сподівання.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:31

  Прохожий написав:
  dir написав:А вы собираетесь только квартирки отбирать или начнёте с маетков. Если да, то я за вас спокоен. До квартирок дело не дойдёт. Там маетки с оружием охраняют.

Я думаю сначала начнем с квартирок, а "револьверы и у самих найдуться"...

Вот вы и купились. В квартирках оружия в тысячи раз больше.Да , и кто это мы?
dir
 
Повідомлень: 66
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:39

  dir написав:
  Прохожий написав:
  dir написав:А вы собираетесь только квартирки отбирать или начнёте с маетков. Если да, то я за вас спокоен. До квартирок дело не дойдёт. Там маетки с оружием охраняют.

Я думаю сначала начнем с квартирок, а "револьверы и у самих найдуться"...

Вот вы и купились. В квартирках оружия в тысячи раз больше.Да , и кто это мы?

Трудовой народ Украины.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ну тогда в борьбе за дело Шариковых будьте готовы!(до будь яких неподіванок)
dir
 
Повідомлень: 66
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ладно, все это затянулось. Но если я правильно понял, rjkz намекает на аномально быстрый рост арендных ставок. А они и так в Киеве были выше, чем, например, в том же Бухаресте. Что не есть нормальная ситуация. И да, в прошлый раз такое было в начале-середине 2008 года.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:01

  hume написав:
  rjkz написав:.
Правда, меня гложет один вопрос - как быть моим друзьям влошившимся в Патриотику? Возобновится стройка или они таки попали?

Все имеющие отношение к КРЖН следят затаив дыхание. Поговаривают, что бегемот большой, чтоб вот так вот отпустили

Дела так же не очень радужны ещё на десятке втором объектов.

Я попереджував в березні 2018, що "будуть недобуди стінами стояти!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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