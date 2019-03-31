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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:29
Краснопузые большевички(ударение на последний слог)вышли из тренда-марні сподівання.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 17:31
Прохожий написав: dir написав:
А вы собираетесь только квартирки отбирать или начнёте с маетков. Если да, то я за вас спокоен. До квартирок дело не дойдёт. Там маетки с оружием охраняют.
Я думаю сначала начнем с квартирок, а "револьверы и у самих найдуться"...
Вот вы и купились. В квартирках оружия в тысячи раз больше.Да , и кто это мы?
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Додано: Пон 19 сер, 2019 17:39
dir написав: Прохожий написав: dir написав:
А вы собираетесь только квартирки отбирать или начнёте с маетков. Если да, то я за вас спокоен. До квартирок дело не дойдёт. Там маетки с оружием охраняют.
Я думаю сначала начнем с квартирок, а "револьверы и у самих найдуться"...
Вот вы и купились. В квартирках оружия в тысячи раз больше.Да , и кто это мы?
Трудовой народ Украины.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 17:43
Ну тогда в борьбе за дело Шариковых будьте готовы!(до будь яких неподіванок)
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Додано: Пон 19 сер, 2019 17:54
Ладно, все это затянулось. Но если я правильно понял, rjkz намекает на аномально быстрый рост арендных ставок. А они и так в Киеве были выше, чем, например, в том же Бухаресте. Что не есть нормальная ситуация. И да, в прошлый раз такое было в начале-середине 2008 года.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 18:01
hume написав: rjkz написав:
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Правда, меня гложет один вопрос - как быть моим друзьям влошившимся в Патриотику? Возобновится стройка или они таки попали?
Все имеющие отношение к КРЖН следят затаив дыхание. Поговаривают, что бегемот большой, чтоб вот так вот отпустили
Дела так же не очень радужны ещё на десятке втором объектов.
Я попереджував в березні 2018, що "будуть недобуди стінами стояти!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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