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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Краснопузые большевички(ударение на последний слог)вышли из тренда-марні сподівання.
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:31
Вот вы и купились. В квартирках оружия в тысячи раз больше.Да , и кто это мы?
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:39
Трудовой народ Украины.
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:43
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ну тогда в борьбе за дело Шариковых будьте готовы!(до будь яких неподіванок)
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:54
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ладно, все это затянулось. Но если я правильно понял, rjkz намекает на аномально быстрый рост арендных ставок. А они и так в Киеве были выше, чем, например, в том же Бухаресте. Что не есть нормальная ситуация. И да, в прошлый раз такое было в начале-середине 2008 года.
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:01
Я попереджував в березні 2018, що "будуть недобуди стінами стояти!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 19 сер, 2019 19:03
Накажите нас, не арендуйте[/quote]
Та ні, це дуже просто.
Громадянська експроприація всіх лишніх квадратів. Лишні це все що більше 7,5 на людину. Будемо експропрійовувати по принципу спочатку дорожче, потім решту.
От вище. Людина здає ТРИ КВАРТИРИ. ТРИ!!!!! Замість того щоб працювати. А на нього вкалують понаїхи. Кровосіся. Не менше.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м[/quote]
А якщо людина вклалася у квартири(десь у Кагарлику). То це нічого? Ви дозволяєте? А якщо має та не здає, щоб такі як ви не заздрили . Це можна? А якщо на 7.5 метрах на людину як ви кажете(дозволяєте) вклалася у марки чи ювелірні прикраси. То ви що, забирати прикраси будете?. Чи просто в вас викликають заздрість квартири у столиці? То ви ж в собі розберіться не такий ви вже принциповий більшовик. Така собі схильність до реваншизму та грабіжництва. Справа в тому, що ці квартири , якщо почнуться грабіжи , нічого не коштуватимуть. Все ж навкруги приватна власність. Якщо її не поважати де тоді у місті працювати. Приватні компанії постачають ком. послуги. Що ви будете робити в розграбленому місті? Бери будь яку квартиру, займай. Але що вона варта без тепла, води та електроенергії. Без хазяїв бізнесу навкруги до яких їдуть до столиці по роботу.
Додано: Пон 19 сер, 2019 19:32
Вот явно dir не читал современников эпохи военного коммунизма.
Dir, в 1919м году в Москве, чтобы получить штаны. ШТАНЫ. Нужно было пойти в специальную комиссию и получить направление в приемник-распределитель экспорприированного имущества. В приемнике хранилось имущество экспорприированное у буржуев и прочих враждебных трудовому народу элементов (типа Dira). Приходишь туда, даешь талончик с подписью и печатью. И тебе выдают штаны, которые сняли с какого-то недобитого (а может и добитого) буржуя. Грейт сакцесс!
Кстати, современники этой эпохи писали об этом как о само собой разумеющемся, без всяких эмоций. Нет, вру, с радостью, когда таки штаны выдавали и они оказывались близкими по размеру и в хорошем состоянии.
Додано: Пон 19 сер, 2019 19:36
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
.... оооо, та модератор просто на ходу, на корінню рубанув назрівання "громадянської війни"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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