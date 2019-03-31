Додано: Пон 19 сер, 2019 19:03

Первый написав: dir написав: Нічого, найдем на Вас управу! Нічого, найдем на Вас управу!

Накажите нас, не арендуйте[/quote]Та ні, це дуже просто.Громадянська експроприація всіх лишніх квадратів. Лишні це все що більше 7,5 на людину. Будемо експропрійовувати по принципу спочатку дорожче, потім решту.От вище. Людина здає ТРИ КВАРТИРИ. ТРИ!!!!! Замість того щоб працювати. А на нього вкалують понаїхи. Кровосіся. Не менше.Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м[/quote]А якщо людина вклалася у квартири(десь у Кагарлику). То це нічого? Ви дозволяєте? А якщо має та не здає, щоб такі як ви не заздрили . Це можна? А якщо на 7.5 метрах на людину як ви кажете(дозволяєте) вклалася у марки чи ювелірні прикраси. То ви що, забирати прикраси будете?. Чи просто в вас викликають заздрість квартири у столиці? То ви ж в собі розберіться не такий ви вже принциповий більшовик. Така собі схильність до реваншизму та грабіжництва. Справа в тому, що ці квартири , якщо почнуться грабіжи , нічого не коштуватимуть. Все ж навкруги приватна власність. Якщо її не поважати де тоді у місті працювати. Приватні компанії постачають ком. послуги. Що ви будете робити в розграбленому місті? Бери будь яку квартиру, займай. Але що вона варта без тепла, води та електроенергії. Без хазяїв бізнесу навкруги до яких їдуть до столиці по роботу.