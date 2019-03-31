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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1573157415751576>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Краснопузые большевички(ударение на последний слог)вышли из тренда-марні сподівання.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:31

  Прохожий написав:
  dir написав:А вы собираетесь только квартирки отбирать или начнёте с маетков. Если да, то я за вас спокоен. До квартирок дело не дойдёт. Там маетки с оружием охраняют.

Я думаю сначала начнем с квартирок, а "револьверы и у самих найдуться"...

Вот вы и купились. В квартирках оружия в тысячи раз больше.Да , и кто это мы?
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:39

  dir написав:
  Прохожий написав:
  dir написав:А вы собираетесь только квартирки отбирать или начнёте с маетков. Если да, то я за вас спокоен. До квартирок дело не дойдёт. Там маетки с оружием охраняют.

Я думаю сначала начнем с квартирок, а "револьверы и у самих найдуться"...

Вот вы и купились. В квартирках оружия в тысячи раз больше.Да , и кто это мы?

Трудовой народ Украины.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ну тогда в борьбе за дело Шариковых будьте готовы!(до будь яких неподіванок)
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ладно, все это затянулось. Но если я правильно понял, rjkz намекает на аномально быстрый рост арендных ставок. А они и так в Киеве были выше, чем, например, в том же Бухаресте. Что не есть нормальная ситуация. И да, в прошлый раз такое было в начале-середине 2008 года.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:01

  hume написав:
  rjkz написав:.
Правда, меня гложет один вопрос - как быть моим друзьям влошившимся в Патриотику? Возобновится стройка или они таки попали?

Все имеющие отношение к КРЖН следят затаив дыхание. Поговаривают, что бегемот большой, чтоб вот так вот отпустили

Дела так же не очень радужны ещё на десятке втором объектов.

Я попереджував в березні 2018, що "будуть недобуди стінами стояти!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:03

  Первый написав:
dir написав:
Нічого, найдем на Вас управу!

Накажите нас, не арендуйте[/quote]


Та ні, це дуже просто.
Громадянська експроприація всіх лишніх квадратів. Лишні це все що більше 7,5 на людину. Будемо експропрійовувати по принципу спочатку дорожче, потім решту.

От вище. Людина здає ТРИ КВАРТИРИ. ТРИ!!!!! Замість того щоб працювати. А на нього вкалують понаїхи. Кровосіся. Не менше.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м[/quote]

А якщо людина вклалася у квартири(десь у Кагарлику). То це нічого? Ви дозволяєте? А якщо має та не здає, щоб такі як ви не заздрили . Це можна? А якщо на 7.5 метрах на людину як ви кажете(дозволяєте) вклалася у марки чи ювелірні прикраси. То ви що, забирати прикраси будете?. Чи просто в вас викликають заздрість квартири у столиці? То ви ж в собі розберіться не такий ви вже принциповий більшовик. Така собі схильність до реваншизму та грабіжництва. Справа в тому, що ці квартири , якщо почнуться грабіжи , нічого не коштуватимуть. Все ж навкруги приватна власність. Якщо її не поважати де тоді у місті працювати. Приватні компанії постачають ком. послуги. Що ви будете робити в розграбленому місті? Бери будь яку квартиру, займай. Але що вона варта без тепла, води та електроенергії. Без хазяїв бізнесу навкруги до яких їдуть до столиці по роботу.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:08

dir вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:32

  Faceless написав:dir вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже :mrgreen:

Вот явно dir не читал современников эпохи военного коммунизма.
Dir, в 1919м году в Москве, чтобы получить штаны. ШТАНЫ. Нужно было пойти в специальную комиссию и получить направление в приемник-распределитель экспорприированного имущества. В приемнике хранилось имущество экспорприированное у буржуев и прочих враждебных трудовому народу элементов (типа Dira). Приходишь туда, даешь талончик с подписью и печатью. И тебе выдают штаны, которые сняли с какого-то недобитого (а может и добитого) буржуя. Грейт сакцесс!
Кстати, современники этой эпохи писали об этом как о само собой разумеющемся, без всяких эмоций. Нет, вру, с радостью, когда таки штаны выдавали и они оказывались близкими по размеру и в хорошем состоянии.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

.... оооо, та модератор просто на ходу, на корінню рубанув назрівання "громадянської війни"! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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