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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2019 19:39
Faceless написав:dir
вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже
Годі так годі. Але тут не всі шуткували.Тільки гумористами не обмежилось.Існує багато людей у яких такі думки в голові є. І навіть гумор на цю тему людям треба пояснювати, щоб не сприйняли як заклики до переділу приватної власності.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 19:43
airmax78 написав: Faceless написав:dir
вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже
Вот явно dir не читал современников эпохи военного коммунизма.
Dir, в 1919м году в Москве, чтобы получить штаны. ШТАНЫ. Нужно было пойти в специальную комиссию и получить направление в приемник-распределитель экспорприированного имущества. В приемнике хранилось имущество экспорприированное у буржуев и прочих враждебных трудовому народу элементов (типа Dira). Приходишь туда, даешь талончик с подписью и печатью. И тебе выдают штаны, которые сняли с какого-то недобитого (а может и добитого) буржуя. Грейт сакцесс!
Кстати, современники этой эпохи писали об этом как о само собой разумеющемся, без всяких эмоций. Нет, вру, с радостью, когда таки штаны выдавали и они оказывались близкими по размеру и в хорошем состоянии.
Это ладно. Выдавались мандаты на обольшевичевание или разбуржуевание девиц из дворянских семей.В этих штанах они и шли на осуществление данной миссии.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 20:06
dir написав: airmax78 написав: Faceless написав:dir
вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже
Вот явно dir не читал современников эпохи военного коммунизма.
Dir, в 1919м году в Москве, чтобы получить штаны. ШТАНЫ. Нужно было пойти в специальную комиссию и получить направление в приемник-распределитель экспорприированного имущества. В приемнике хранилось имущество экспорприированное у буржуев и прочих враждебных трудовому народу элементов (типа Dira). Приходишь туда, даешь талончик с подписью и печатью. И тебе выдают штаны, которые сняли с какого-то недобитого (а может и добитого) буржуя. Грейт сакцесс!
Кстати, современники этой эпохи писали об этом как о само собой разумеющемся, без всяких эмоций. Нет, вру, с радостью, когда таки штаны выдавали и они оказывались близкими по размеру и в хорошем состоянии.
Это ладно. Выдавались мандаты на обольшевичевание или разбуржуевание девиц из дворянских семей.В этих штанах они и шли на осуществление данной миссии.
Ну, справедливости ради, стоит отметить что дворяне крепостных девушек 300 лет портили. Короче, стихия, сносящая все на своем пути. "Никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его"(с)
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airmax78
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Додано: Пон 19 сер, 2019 20:53
dir написав: Faceless написав:dir
вам вочевидь місцевий гумор взагалі не зайшов. Годі вже
Годі так годі. Але тут не всі шуткували.Тільки гумористами не обмежилось.Існує багато людей у яких такі думки в голові є. І навіть гумор на цю тему людям треба пояснювати, щоб не сприйняли як заклики до переділу приватної власності.
Про який гумор йде мова? Села вимирають. А в Кийові є новобуржуї із зайвою площею. От і вирішиться питання:-) країна в небезпеці. В кінці кінців закінчилася епоха бідності! Оскільки орендаторів бідними назвати не можна, то у кого вона закінчилася?
Всі нові законодавчі ініціативи як раз про це:-)
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Пон 19 сер, 2019 21:14
Первый написав:
dir написав:
Нічого, найдем на Вас управу!
ні, це дуже просто.
Громадянська експроприація всіх лишніх квадратів. Лишні це все що більше 7,5 на людину. Будемо експропрійовувати по принципу спочатку дорожче, потім решту.
От вище. Людина здає ТРИ КВАРТИРИ. ТРИ!!!!! Замість того щоб працювати. А на нього вкалують понаїхи. Кровосіся. Не менше.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м[
/quote]
А ведь у вас ещё есть 961 -й,сам ты из него писАл
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Додано: Пон 19 сер, 2019 21:52
Как говорится: в этих ваших интернетах не понятно кто прикалуется, а кто реально де***
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